Illa es reuneix amb el Centre de Coordinació Operativa per fer seguiment de les pluges a l'Ebre
El president de la Generalitat agraeix als servidors públics el seu compromís
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit telemàticament amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) per conèixer l'evolució de les pluges torrencials que afecten diverses comarques de les Terres de l'Ebre. «Moltes gràcies als servidors públics pel vostre compromís i la vostra tasca», ha afegit el president a través del seu compte a la xarxa X.
L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha estès fins a les 12 hores l’avís vermell per acumulació de pluges a l’Ebre. Es poden registrar 180 litres en poques hores al prelitoral sud de la demarcació de Tarragona. I el Departament d'Educació ha suspès les classes aquest dilluns a les comarques del Montsià i el Baix Ebre.