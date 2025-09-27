Societat
Les històries locals i nacionals marquen el Congrés Internacional d'Ebrencs i Ebrenques a la II Guerra Mundial
Divulgadors de primer nivell completen un programa que dona a conèixer les vivències viscudes en l'exili i deportacions
Les històries locals i nacionals marquen el Congrés Internacional d'Ebrencs i Ebrenques a la II Guerra Mundial, que encara l'últim cap de setmana de programació a Amposta.
Les vivències de veïns de les Terres de l'Ebre surten a la llum a través de recerques fetes per historiadors locals, amb treball de camp i investigacions documentals.
«Hem intentat estirar el fil d'històries particulars per generar una història col·lectiva, perquè considerem que es mereixen que es coneguin», ha asseverat el president de l'associació Amics i Amigues de l'Ebre, Marc March.
El programa també compta amb primeres espases que posen el focus en històries de catalans i espanyols que van viure el drama de l'exili i les deportacions als camps nazis.