SOCIETAT
La UGT reclama agilitzar els tràmits administratius i urbanístics del futur heliport 24 hores de Móra d'Ebre
El sindicat expressa una "profunda preocupació" per la "lentitud" en l'execució del projecte
La UGT reclama "agilitzar els tràmits administratius i urbanístics" del futur heliport de 24 hores de Móra d'Ebre. A través d'un comunicat, el sindicat lamenta que no existeixi un "calendari ferm" ni una data d'inici d'obres de les instal·lacions, expressa una "profunda preocupació" per la "lentitud" en l'execució del projecte. Per això, la UGT exigeix "transparència i participació ciutadana" perquè consideren que "no es pot esperar més" sense l'heliport. Així mateix, reclamen un "cronograma clar" sobre la construcció de la infraestructura. "Les administracions no poden demorar més una infraestructura que és una necessitat bàsica i no un luxe per preservar l’equitat sanitària a les Terres de l’Ebre", afirmen.