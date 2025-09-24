Política
El govern espanyol deixa caure el projecte d'atermenament del litoral del municipi de Deltebre
El Govern remarca que la proposta no generava prou "consens" i ERC s'atribueix la paternitat de la decisió
El govern espanyol ha deixat caure, per caducitat del procediment, el controvertit projecte d'atermenament de la costa del municipi de Deltebre, que abasta la major part del litoral de l'hemidelta esquerre. Així doncs, la proposta en els termes inicialment plantejats ja no pot ser publicada i s'haurà de refer en el futur. L'atermenament que impulsava el Ministeri per a la Transició Ecològica va rebre al·legacions demanant la seva retirada per part de l'Ajuntament i propietaris agrícoles argumentant que feia retrocedir la línia de costa i incorporant al domini públic marítim-terrestre desenes d'hectàrees de terrenys particulars. El parc natural, el Govern, la Taula de Consens i partits com Junts i ERC havien demanat també el seu arxivament.
També el Govern, segons ha recordat el Govern a les Terres de l'Ebre, Castor Gonell, havia "treballat" per reclamar a les instàncies governamentals estatals que la proposta fos "consensuada o parlada" amb el territori davant la complexitat tècnica que presentava. "Un atermenament imposat al delta de l'Ebre difícilment podia tirar endavant", ha assegurat.
Tot i que, prèviament, s'havia tramitat sense tants entrebancs en altres municipis del litoral deltaic, en el cas de Deltebre el procediment va ser objecte de nombroses queixes, recursos i demandes a diferents instàncies polítiques per aturar-lo. L'Ajuntament de Deltebre i els propietaris afectats van liderar aquesta oposició. L'alcalde de la població, Lluís Soler, va criticar que s'aprovés la nova delimitació del domini públic marítim-terrestre sense que, abans, el govern espanyol hagi aprovat i posat en marxa les mesures previstes contra la regressió del seu Pla de Protecció del Delta de l'Ebre.
Segons ha abundat Gonell, en el cas de Deltebre el govern espanyol podria haver optat per aprovar l'expedient en els termes plantejats inicialment -un cop rebudes i incorporades les diferents al·legacions dels afectats- o, com ha fet finalment, davant la manca d'acord amb el territori, deixar que vencés la data límit per aprovar el procediment fent decaure el projecte i postergant la seva tramitació des de zero per més endavant.
Per la seva banda, ERC, un dels partits que ha presentat diverses iniciatives parlamentàries -mocions al Parlament i al Senat- per aturar el projecte, s'ha felicitat també per la no publicació al BOE de l'atermenament i, fins i tot, s'ha atribuït la paternitat de la resolució del conflicte "en el marc de les negociacions amb el Partit Socialista". El president de la Federació de l'Ebre d'ERC, Albert Salvadó, ha assegurat que "sempre han situat la defensa del Delta com un dels principals temes en les negociacions" a Madrid i que la cessió de "terreny al mar" suposa, per ells, una "línia roja".