Educació
La URV impartirà microcredencials al campus de l'Ebre sobre emergències i seguretat i turisme
Les noves formacions són sobre l'atenció policial a persones amb alteració psicomotriu i la inclusió en espais culturals
El campus Terres de l'Ebre de la URV ofereix per primera vegada microcredencials, formacions breus, de menys de 15 crèdits, dissenyades per a persones que volen adquirir competències específiques o actualitzar coneixements de manera àgil. Aquest curs 2025-2026 es podran cursar microcredencials formatives a Tortosa sobre seguretat i emergències i sobre turisme. Són les formacions d'Atenció i abordatge policial a persones amb alteració psicomotriu i de Transformació de l'experiència turística amb la inclusivitat i la innovació en espais naturals i culturals. Els cursos són «digitals, apilables i homologables en l'àmbit europeu» i s'han creat «respondre a necessitats concretes del territori i de la societat».
La microcredencial sobre Atenció i abordatge policial a persones amb alteració psicomotriu ofereix una preparació especialitzada i pionera en modalitat semipresencial, que combina aprenentatge teòric i simulació al Centre d'Innovació i Simulació Territorial (CISTE). Té una durada de 40 hores (4 ECTS) i s'adreça a cossos i forces de seguretat, personal d'emergències, professionals de la salut mental i altres perfils vinculats a la intervenció en crisis i conflictes. L'objectiu és proporcionar una formació integral que permeti detectar les causes de l'agitació, aplicar tècniques de desescalada i contenció verbal, i reduir al màxim l'ús de la força.
La segona microcedencial universitària del campus ebrenc de la URV, Transformant l’experiència turística: inclusivitat i innovació en espais naturals i culturals té una durada de 30 hores (3 ECTS) i es faran sortides de camp. Està especialment adreçada a professionals del sector turístic, patrimonial i ambiental, personal tècnic d'administracions públiques i institucions culturals, investigadors i estudiants de màster o doctorat, així com emprenedors i agents de desenvolupament local. El programa inclou mòduls sobre noves tendències en turisme patrimonial, estratègies d'accessibilitat universal i inclusiva, i l'ús d’eines digitals avançades com el big data, la intel·ligència artificial, la realitat virtual i augmentada per a la gestió i difusió del patrimoni.
L'oferta actual és finançada pel Pla Microcreds, un pla d'acció del Ministeri d'Universitats amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). Cobreix fins al 70% del cost directe del programa formatiu i poden rebre la subvenció les persones residents d'entre 25 i 64 anys. Per als menors de 25 anys, també hi ha la possibilitat d'acollir-se a les Beques Santander, que ofereixen un descompte de 300 euros en la matrícula.