Dignitat a les Vies retreu haver quedat exclosa del disseny del tall al corredor sud

«Està molt més mal muntat que el macro tall de Roda de Berà», protesta la plataforma

Passatgers a l'estació de Rodalies a Sitges en el primer dia del tall per obres a Castelldefels

ACN

La plataforma d’usuaris del tren Dignitat a les Vies ha carregat aquest dilluns contra Renfe i la Generalitat per ho haver comptat amb la seva opinió per planificar els busos alternatius pel tall al corredor sud. Les obres a Castelldefels condicionen aquesta setmana els 30.000 usuaris diaris dels regionals de la demarcació de Tarragona i dels de l’R2 Sud. 

La portaveu de la plataforma, Anna Gómez, reivindica que mereixen participar del disseny del pla de busos alternatius «perquè la consellera havia assegurat que posarien l’usuari al centre, però no ho ha fet». «Al final ens trobem amb un operatiu que està molt més mal muntat que el macro tall de Roda de Berà», ha afegit.

Diverses persones fan cua per pujar a l'autobús habilitat per Renfe entre Cunit i Barcelona

