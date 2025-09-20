Societat
La Plataforma en Defensa de l'Ebre celebra 25 anys de lluita
El moviment organitza una jornada lúdica per recordar els inicis i plantejar els reptes del delta de l'Ebre
La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) ha celebrat aquest dissabte 25 anys de lluita amb una festa a Tortosa que ha reunit unes 500 persones. Una jornada lúdica amb xerrades, una exposició, música i tallers de pancartes per a totes les edats.
L'emblemàtic nus de la plataforma ha protagonitzat un dels moments més emotius de la festa, després d'arribar a l'escenari a mans de membres de l'entitat. Si bé als inicis, la PDE va mobilitzar la societat ebrenca de forma multitudinària, actualment l'entitat treu pit de mantenir el seu poder de convocatòria.
«Sempre que hi ha una possibilitat real d'un transvasament, s'ha fet una crida i la gent ha respost. D'alguna manera, aquella llavor continua», ha dit la portaveu de la PDE, Matilde Font.
Han passat 25 anys des de la multitudinària assemblea ciutadana que es va convocar a Tortosa en fer-se públic el Pla Nacional Hidrològic, l'origen de la fundació de la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE). El pla, proposat pel govern de José María Aznar, preveia el transvasament del riu Ebre, un escenari que va topar amb el rebuig frontal de la societat ebrenca.
Aquell va ser el primer acte dels molts que va organitzar la PDE, que durant els quatre primers anys de la seva història va mantenir la mobilització activa per oposar-se al pla, que finalment es va derogar al 2004. «La gent va entendre el perill que representava per al riu Ebre i el Delta, i a partir d'allí va començar tota la revolució», recorda a l'ACN la portaveu de l'entitat, Matilde Font.
Malgrat aconseguir aturar el transvasament plantejat pel govern espanyol l'any 2000, la lluita de la PDE no es va aturar allà. Al contrari, s'ha mantingut durant més de dues dècades per oposar-se a projectes que tenien com objecte el riu i que el posaven en perill.
Segons Font, la mobilització dels inicis també va tenir un impacte en la identitat col·lectiva del conjunt de les Terres de l'Ebre. «Crec que una de les fites més importants de la plataforma, encara que no era pel que havia nascut, ha sigut donar identitat a aquest territori i que la gent se sentís identificada amb les Terres de l'Ebre i que se sentís amb ganes de protegir-les», ha subratllat.
Ara bé, malgrat haver aconseguit mesures de protecció en aquest entorn, des del moviment antitransvasament alerten que el riu «no està blindat». «Hem abanderat durant tots aquests anys tots els intents de transvasaments que han sortit, com l'any 2008 i els intents que han vingut després, i que la gent se pensa que ja està solucionat i no és així. El riu no el tenim blindat, encara hem d'estar amatents a tots els plans que volen fer d'extraccions d'aigua i per això la plataforma, encara que fa 25 anys, aquí estem i aquí seguirem», ha insistit Font.
Si bé reconeix que la societat en general està «bastant desmotivada», es mostra esperançada davant la resposta que dona cada cop que des de la PDE fan una crida a la ciutadania per sortir al carrer en defensa de l'Ebre.
En aquests moments, l'entitat posa el focus en els projectes de canals com el Xerta-Sénia, el qual consideren que acabarà sent la «baula imprescindible» per portar aigua de l'Ebre cap al sud de la península ibèrica, o el nou Pla Hidrològic Nacional, previst per 2027, al qual ja han presentat les primeres al·legacions. «Ara en diuen interconnexió de xarxes i coses així més subtils, com si això no fos treure aigua i repercutir igual», ha etzibat la portaveu.
Una festa per recordar els orígens i visualitzar el futur
L'avinguda Felip Pedrell de Tortosa ha estat el punt de trobada per als membres històrics de la plataforma i d'altres de més recents; tots ells comparteixen la lluita de protegir l'Ebre i el Delta. Al llarg de tot el matí de dissabte s'han organitzat activitats per a tots els públics, per repassar la trajectòria de l'entitat durant un quart de segle.
Entre altres, s'ha pogut veure en directe un pòdcast amb periodistes i membres de l'entitat per parlar sobre els moments més destacats de la PDE, una exposició fotogràfica que ha immortalitzat la història de la plataforma o tallers de pintar pancartes.
Una festa que també ha volgut apel·lar al jovent, per garantir el relleu generacional de l'entitat. És el cas de Carme Roig, nascuda el 2000 i qui avui s'implica en les activitats de la PDE. «La lluita va passant de generació en generació i ara ens toca a nosaltres continuar la feina que tantes persones durant dècades han estat portant», ha assenyalat.
El moment més emotiu de la jornada ha arribat poc després del migdia, amb l'aparició de l'emblemàtic nus que ha identificat durant 25 anys l'entitat. A mans dels membres de l'entitat, s'ha traslladat el símbol fins l'escenari, on s'han llegit els parlaments. La música de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries ha posat el punt final a la festa d'aquest dissabte, si bé la PDE planteja una programació que s'allargarà durant tot l'any per commemorar l'efemèride i que es repartirà per les quatre comarques ebrenques.