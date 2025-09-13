Meteorologia
Protecció Civil manté l’alerta Inuncat per fortes pluges a Tarragona i demana precaució
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 214 trucades relacionades amb l'episodi de tempestes fortes arreu de Catalunya
Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat i demana precaució en la mobilitat i en les activitats a l'exterior davant la previsió de pluges intenses en les pròximes hores. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) assenyala que les precipitacions podran superar els 40 litres en 30 minuts a la gran majoria de comarques del terç nord del territori i del litoral i prelitoral de Barcelona.
Les tempestes més intenses tenen més probabilitat de produir-se al litoral i prelitoral Nord. De cara la nit pot haver-hi ruixats localment intensos a les Terres de l'Ebre. De matinada, un front de tempestes fortes ha descarregat al nord de Catalunya amb registres d'entre 30 i 60 litres a la Catalunya Central i punts de les comarques de Girona.
Protecció Civil alerta que s'ha superat el llindar de risc de 20 litres en 30 minuts a diversos punts de la Catalunya Central, Prelitoral Nord i el Prepirineu, destacant els 38,5 litres en mitja hora a la Quar (Berguedà) i un rècord de 7,8 litres en un minut; els 28,8 litres en 30 minuts de Vic o els 27,2 litres en 30 minuts a Girona.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 214 procedents que han generat 141 expedients relacionats amb l'episodi de precipitacions intenses. La majoria han estat des del Barcelonès (26,40%), el Gironès (24,87%) i el Bages (17,26%).
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han atès 72 avisos relacionats amb la pluja entre les 22.00 hores d'ahir divendres i les 10.00 hores d'aquest dissabte, 43 provinents de les comarques de Girona i 22 de les comarques de la Catalunya Central.
En la majoria d'avisos, els Bombers han estat activats per resoldre problemes d'inundacions en baixos o garatges, per acumulació d'aigua a la via pública o per algun vehicle bloquejat per l'aigua. També s'ha retirat algun arbre o branques caigudes i alguna esllavissada. No hi ha cap servei greu ni destacat.
La GI-552, tallada per inundacions a Riells i Viabrea
En paral·lel, el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la GI-552 està tallada a Riells i Viabrea (Selva) en ambdós sentits de la marxa per inundacions a la zona. A causa de la caiguda d'arbres durant aquesta nit, s'ha hagut de tallar un carril a l'AP-7 a Girona i també s'ha vist afectada l'entrada a l'autopista des de Girona sud.
A hores d'ara, la situació ja està normalitzada en aquesta via. Finalment, també s'ha tallat un carril a la C-25/Eix Transversal a Rajadell en sentit Lleida de manera preventiva perquè s'ha vist afectada l'estructura del talús i s'han de fer tasques de neteja.