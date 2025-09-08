Meteorologia
Les classes al Montsià i el Baix Ebre acabaran a les 14 hores per la previsió de pluges intenses
Protecció Civil demana als pares que avancin la recollida d'escolars i envia una alerta als mòbils demanant precaució
La Generalitat ha ordenat que els centres educatius de les comarques del Baix Ebre i el Montsià finalitzin l'horari escolar a les 2 del migdia d'aquest dilluns per l'alt risc de fortes pluges que es preveuen a la zona a primera hora de la tarda. Protecció Civil i Educació demanen als pares que recullin els seus fills abans, si poden, i gestionen l'avançament del transport escolar.
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu pluges intenses i acumulacions importants d'aigua en les pròximes hores, sobretot a aquesta zona, però també al litoral i prelitoral del Camp de Tarragona. Per això ha enviat un SMS d'alerta als mòbils de la zona demanant precaució.