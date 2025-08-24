Diari Més

Avís per temps violent, mànegues i tornados al sud de Tarragona

El Meteocat ha emès una alerta de sis sobre sis aquest diumenge a la tarda

Imatge d'arxiu d'un tornado a l'Ebre

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent aquest diumenge a la tarda al sud de Tarragona. En una escala de perill de sis sobre sis, el Meteocat alerta de possibilitat de pedra de diàmetre >2, esclafits, ratxes de vent i tornados o mànegues. 

L'avís s'ha emès per aquest diumenge a la tarda, entre les 15.32 hores i les 17.31 hores i afecta a les comarques del Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre, en perill sis sobre sis, i a la Ribera d'Ebre en perill quatre sobre sis. 

El Meteocat demana extremar les precaucions per aquesta possibilitat de temps violent aquest diumenge a la tarda. 

