Meteorologia
Avís per temps violent, mànegues i tornados al sud de Tarragona
El Meteocat ha emès una alerta de sis sobre sis aquest diumenge a la tarda
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent aquest diumenge a la tarda al sud de Tarragona. En una escala de perill de sis sobre sis, el Meteocat alerta de possibilitat de pedra de diàmetre >2, esclafits, ratxes de vent i tornados o mànegues.
L'avís s'ha emès per aquest diumenge a la tarda, entre les 15.32 hores i les 17.31 hores i afecta a les comarques del Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre, en perill sis sobre sis, i a la Ribera d'Ebre en perill quatre sobre sis.
El Meteocat demana extremar les precaucions per aquesta possibilitat de temps violent aquest diumenge a la tarda.