Societat
L'Institut Geogràfic Nacional registra tres terratrèmols d' 1,7 i 1,8 entorn del Castor
La CUP d'Alcanar demana informació a la Generalitat sobre les mesures exigides en el segellament dels pous
L'Institut Geogràfic Nacional (IGN) va registrar aquest diumenge tres terratrèmols al golf de València, davant de la costa d'Alcanar (Montsià) i Vinaròs (Baix Maestrat). És la zona on s'està treballant per segellar els pous del fallit magatzem de gas Castor.
Els sismes van tenir una intensitat d'1,7 i 1,8 mbLg, magnituds qualificades de «baixes» i pràcticament imperceptibles per la població. Segons el registre de l'IGN, els terratrèmols es van produir a les 10:26 h, 12:19 h i 17:48 hores, a una profunditat de 7, 1 i 6 quilòmetres, respectivament. La CUP d'Alcanar ha registrat una bateria de preguntes a Territori sobre la vigilància ambiental i les mesures de seguretat exigides en la col·locació de taps als pous.