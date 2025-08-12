Meteorologia
Baixen les temperatures, però a les Terres de l'Ebre arribaran als 40 °C
Protecció Civil ha emès un avís de contaminació atmosfèrica per alt nivell d'ozó troposfèric a la zona de Reus
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu per a aquest dimarts un lleuger descens de les temperatures, especialment al litoral i prelitoral, però es mantenen molt altes i arribaran a 40 °C o més en alguns punts del Pla de Lleida i Terres de l'Ebre.
Segons l'SMC, el cel estarà serè durant el matí a tot Catalunya, però a partir del migdia, es començaran a desenvolupar núvols al Pirineu i el Prepirineu que arribaran a la depressió central durant la tarda.
Es preveuen, en aquest sentit, alguns ruixats durant la tarda en punts del Pirineu i Prepirineu que es desplaçaran fins al sud, amb fortes ratxes de vent.
Pel que fa a l'onada de calor, l'SMC-Meteocat indica que aquest dimarts hi ha un lleuger descens de les temperatures, tot i que es manté una alerta per calor.
El nivell d'alerta s'eleva al Pla de Lleida
Al Pla de Lleida l’alerta s'eleva per «calor intensa», amb un risc «moderat» a les comarques de Segrià, Noguera i Garrigues.
No obstant això, la temperatura màxima serà lleugerament més baixa a tot el territori, excepte a l'extrem nord-est, on podrà ser lleugerament més alta, mentre que el descens serà moderat a Ponent i a l'extrem sud del litoral.
Protecció Civil de la Generalitat manté activada l’alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per calor intensa diürna i nocturna, principalment a la meitat sud i oest del territori.
Protecció Civil, per altra banda, ha emès un avís de contaminació atmosfèrica per alt nivell d'ozó troposfèric a la zona de Reus (Baix Camp), que pot afectar la població vulnerable (infants, gent gran i persones amb problemes respiratoris i cardiovasculars).
Vinebre va registrar ahir 43,8°
El Meteocat va confirmar que ahir dilluns es va arribar al pic més alt de temperatura de la segona onada de calor de l'estiu, que es preveu que finalitzi demà dimecres.
Al municipi de Vinebre, situat a la comarca de la Ribera d'Ebre, es va assolir la temperatura màxima de Catalunya, 43,8 graus, que és la més alta registrada per l'estació meteorològica d'aquella localitat en els seus 27 anys d'història.
Cap al migdia també es van superar els 40 graus a Torroja del Priorat (41,7°), Masroig, Benissanet i Aldover (Baix Ebre). També es va assolir la temperatura de 40 graus a Ascó (40,9°) i a Falset (40,6°).