Meteorologia
La segona onada de calor toca sostre amb màximes que freguen els 44ºC a l'interior de l'Ebre
Destaquen temperatures com els 43,8ºC de Vinebre, els 42,4ºC del Masroig o els 42,3ºC del Pantà de Riba-roja
La segona onada de calor de l'estiu ha tocat sostre aquest dilluns amb màximes que han fregat els 44ºC a l'interior de l'Ebre (Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Terra Alta) i han superat àmpliament els 40ºC a Ponent i el Prepirineu Occidental, especialment a les comarques del Segrià, la Noguera i el Pallars Jussà.
A les 18.30 hores, destaquen temperatures caniculars com els 43,8ºC de Vinebre, els 42,4ºC del Masroig, els 42,3ºC del Pantà de Riba-roja, els 42,2ºC d'Ascó, els 41,8ºC de Torres de Segre i Lleida o els 41,7ºC d'Aldover o Torroja del Priorat, segons les dades de les estacions del Servei Meteorològic. Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa diürna i nocturna, principalment a la meitat sud i oest del país, fins dimarts al vespre.
De fet, la nit passada ha estat la més càlida del que portem d'estiu en alguns sectors de Catalunya. La temperatura no ha baixat dels 25ºC a trams del litoral i dels 20ºC a bona part de l'interior. Sobresurten els 28,6ºC de mínima a l'estació del Raval de Barcelona i els 27,9ºC de mínima a l'Observatori Fabra.
Pel que fa a la matinada de dimarts es preveu calor nocturna intensa a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i al Baix Llobregat i Barcelonès. Demà dimarts, també seguint la previsió del Meteocat, s'acostarà una massa d'aire més fresc que farà que comenci a baixar una mica la temperatura arreu del país.
Una seixantena d'atesos pel SEM per la calorada durant el cap de setmana
Ahir diumenge es van superar els 40ºC a sectors de les Terres de l’Ebre, com els 41,9ºC a Vinebre, el pla de Lleida, com els 40,9ºC a Seròs, el Pallars Jussà, com els 41ºC a Tremp, i el nord de l'Alt Empordà, com els 40,5ºC a Espolla. En alguns casos ha estat la temperatura més alta des del 2023.
Durant el cap de setmana del 9 i 10 d'agost, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès un total de 61 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 59% han requerit l'activació d’una ambulància, traslladant l'afectat a un centre sanitari, i la resta han estat ateses pel servei 061 Salut Respon. Un 44% dels afectats han estat dones i un 55% homes.
La calor colpeja amb força les Terres de l'Ebre
La segona onada de calor de l'estiu colpeja amb força les Terres de l'Ebre aquest dilluns. En municipis com Vinebre (Ribera d'Ebre) o Tortosa, la capital del Baix Ebre, s'han superat els 43 graus a primera hora de la tarda. L'aire calent irrespirable ha buidat els carrers a pobles i ciutats, que presentaven una imatge desèrtica amb molt pocs vianants que justaven el pas pels espais amb ombra que trobaven.
Els refugis climàtics s'han tornat a posar a disposició dels ciutadans. A la capital ebrenca es recomana apropar-se a fonts i espais d'ombra exteriors als parcs i estan oberts els edificis municipals com el complex esportiu o el consistori de poblacions com Paüls ofereixen l'entrada gratuïta a la piscina municipal.