Societat
Neixen un centenar de tortugues careta al Parc Natural del Delta de l’Ebre
La major part de les cries ja han estat alliberades, exceptuant 12 exemplars
Un centenar de tortugues careta han nascut aquest dijous a la nit al Parc Natural del Delta de l’Ebre, segons un comunicat del departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Concretament, han nascut en un dels nius que es va detectar el 20 de juny a la zona de la Punta de la Banya. Això és el 85% de la posta.
La major part de les cries ja han estat alliberades, exceptuant 12 exemplars que s’ha traslladat a l’Estació Biològica de Canal Vell, atès que encara estaven en un estadi immadur, però també es preveu que s’alliberin aviat. Encara queden a l’estació biològica un parell d’ous pendents d’eclosió.
Aquest any s’han trobat sis nius al delta de l’Ebre i es té constància de diversos intents. “La bona qualitat ambiental d’aquest espai natural protegit, juntament amb altres factors com ara la manca de contaminació lumínica, la protecció legal, la tranquil·litat de les seves platges, la qualitat de l’hàbitat i l’abundància d’aliment, són cabdals per la nidificació de les tortugues careta”, diu el departament en un comunicat.
En tota la costa catalana el nombre detectat de nius ha estat de 10, la mateixa xifra rècord que es va assolir el 2023. La temporada de cria de la tortuga careta arrenca a principis del mes de juny i s’allarga fins a finals d’octubre. Les mares solen fer els nius entre mitjans de juny i finals de juliol i el temps d’incubació dels ous és de 45 a 70 dies, segons la temperatura i altres factors.
El procés de desclosa es produeix entre l’agost i l’octubre, generalment a uns 40 cm de profunditat, i pot durar fins a 4 dies (tot i que a platges amb la sorra fina, pot ser de només un dia). Finalment, les cries acabades de néixer surten del niu durant la nit i inicien el seu camí cap al mar.
La nidificació de tortugues careta al conjunt de la Mediterrània occidental va començar a ser significativa fa uns 20-25 anys (especialment, a Itàlia), el que indica “un canvi de comportament motivat probablement pel canvi climàtic i altres factors”, afirmen.
El departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica coordina els operatius per protegir aquests nius, en els quals també prenen part el Centre BETA de la UVic-UCC, la Fundació CRAM, així com el Cos d’Agents Rurals i nombrosos voluntaris i voluntàries, que s’encarreguen de la custòdia dels nius
A Catalunya, entre l’any 1972 i 2023 s’han detectat 57 esdeveniments de nidificació, dels quals a 29 s’hi ha detectat el niu, però 28 van ser intents de nidificació sense èxit. L’any passat, amb les aigües més fredes, es va detectar només un niu a la demarcació de Tarragona. També es va constatar el naixement de tortugues a Portbou, tot i que el niu no es va poder localitzar.