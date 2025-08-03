Incendis
Protecció Civil alerta de l'elevat risc d'incendi forestal a Tarragona aquest diumenge
El Baix Ebre, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta entren en nivell 3 del Pla Alfa, mentre que la resta de la demarcació es manté en nivells 1 i 2
Protecció Civil ha alertat de l'elevat risc d'incendi forestal aquest diumenge, activant el nivell 3 del Pla Alfa a diversos punts de la demarcació de Tarragona.
A les Terres de l’Ebre, concretament les comarques del Baix Ebre, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta es troben en nivell 3 del Pla Alfa, que indica un perill molt alt. A la resta del territori tarragoní, el Tarragonès, l’Alt Camp i el Baix Penedès es mantenen en nivell 1, mentre que la Conca de Barberà i el Priorat estan en nivell 2.
Davant aquesta situació, present en diversos municipis de Catalunya, el Govern ha activat aquest diumenge a les 8 del matí una sèrie de mesures extraordinàries que s’allargaran fins a la mitjanit de dilluns 4 d’agost.
Entre elles destaca l’activació del nivell 4 del Pla Alfa, el màxim del protocol, en 19 municipis de l’Alt Empordà. Aquesta mesura implica la restricció d’accessos als espais naturals del Cap de Creus i la Serra de l’Albera, on es reforçarà la vigilància per terra i aire.
Les autoritats demanen evitar qualsevol activitat de risc al medi natural i no accedir a zones forestals, especialment durant les hores de màxima insolació. Els Agents Rurals es dedicaran exclusivament a la prevenció d’incendis i comptaran amb el suport de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), Mossos d’Esquadra, Protecció Civil i voluntariat, que s’encarregaran de controlar els accessos i informar sobre les mesures.
També queden suspeses totes les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades o comunicades pel Departament d’Agricultura. En els municipis afectats pels nivells 3 i 4, està completament prohibit encendre foc, utilitzar material pirotècnic o dur a terme activitats agrícoles que puguin generar espurnes a menys de 500 metres del bosc.
Les autoritats recorden que 9 de cada 10 incendis a Catalunya tenen origen humà, i fan una crida a la responsabilitat col·lectiva per evitar situacions de risc en un episodi de forta calor, baixa humitat i vent.