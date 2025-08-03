Meteorologia
El Meteocat alerta de calor intensa aquest dimarts a Tarragona
L'avís afecta els municipis de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa aquest diumenge que afectarà diverses comarques del país aquest dimarts 5 d’agost, entre les 14.00 h i les 20.00 h.
Entre les zones incloses a l’avís hi ha la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, on es preveu que es puguin superar els llindars establerts de temperatura per a l’època de l’any.
L’avís es manté en el grau mínim de perill (1 sobre 6), assenyalat amb color groc, però es recomana estar atents a l’evolució de la situació meteorològica i seguir els canals oficials.
Aquesta onada puntual de calor podria afectar especialment persones grans, infants i col·lectius vulnerables, així com les activitats a l’aire lliure durant les hores centrals del dia.