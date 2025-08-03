Cultura
El DeltaChamber celebra una dècada de vida amb un programa que reflexiona sobre l'existència
Un centenar de persones comparteixen escenari amb músics en una cloenda íntima a la Sénia
El festival internacional de música de cambra a les Terres de l'Ebre, el DeltaChamber, celebra una dècada de vida amb un programa que reflexiona sobre l'existència.
Un centenar de persones, assegudes en rotllana damunt de l'escenari, han compartit amb els músics una cloenda íntima a la Sénia.
«El que ens fa únics és que no es contracten formacions estables i és tot efímer. Ho fem tot a les Terres de l'Ebre, els músics es coneixen aquí, fan residència artística i sorgeix la màgia. Crec que això també ho agraeix profundament el públic, el fet de saber que està fet a casa i des del cor», ha subratllat la codirectora del festival Laura Ruiz.
Tots els concerts de petit format han penjat el cartell de complet en onze localitats ebrenques.