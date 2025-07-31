Societat
Submergeixen al Delta de l'Ebre les primeres 145.000 llavors d'ostra tractades per l'IRTA
El projecte permetrà comprovar si resisteixen les altes temperatures de l'aigua i pot ajudar a reduir les importacions
Les primeres 145.000 llavors d'ostra rissada tractades al centre de l'IRTA de la Ràpita es desenvolupen ja submergides a les aigües de les badies dels Alfacs i del Fangar. Els productors han rebut aquest dijous el primer contingent en el marc del projecte per posar en marxa una llavorera d'ostra.
A partir de la varietat autòctona, els tècnics de l'IRTA han tractat durant quatre mesos les llavors per fer-les més resistents a les temperatures i els patògens que les ataquen. Amb la seva immersió, experts i productors podran comprovar la seva adaptació i creixement fins a la mida comercial al llarg d'entre deu mesos i un any. Davant la vulnerabilitat del musclo, el sector veu una alternativa en el creixement de la producció d'ostra.