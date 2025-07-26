Incendis
Risc extrem d’incendi a les Terres de l'Ebre i el Baix Camp aquest diumenge pel fort vent de mestral
La tramuntana també bufarà amb força a l'Empordà i el risc de foc serà molt alt al Cap de Creus
El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha alertat que el risc d'incendi serà extrem aquest diumenge a les Terres de l'Ebre per l'entrada del vent de mestral. Fins a set municipis del Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp (Benifallet, el Perelló, l'Ametlla de Mar, Tivenys, Tortosa, Tivissa i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) estaran en les pròximes 24 hores dins el nivell 4 del pla Alfa dels Agents Rurals.
En paral·lel, la tramuntana també bufarà amb força a l'Empordà i el risc de foc serà molt alt -nivell 3- al Cap de Creus. «Tenim per davant un episodi de vent de mestral i tramuntana que ens farà estar alerta i redistribuir efectius», ha assenyalat el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre, Ricard Expósito.
«El pic més alt, amb ratxes de fins a 120 km/h, l'esperem per a demà diumenge. I n'anirem fent un seguiment continu», ha apuntat Expósito, que ha destacat que bona part de Catalunya es troba en perill baix d'incendi gràcies a un juliol molt més plujós del normal.
«El que hem fet doncs és desplaçar recursos per apropar-los a les zones de més risc», ha precisat el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre. Concretament, s'han situat tres unitats extra de Bombers a Ascó, l'Ametlla de Mar i el 112 de Reus, i també dos helicòpters d'extinció.
«El Cap de Creus és una zona molt més reduïda i amb més punts d'aigua, i amb els efectius de la regió d'emergències de Girona en tenen prou. En canvi, la zona de l'Ebre és molt més extensa, amb menys punts d'aigua i cal aquesta acumulació de recursos per tenir una resposta més ràpida i eficient en cas d'incendi», ha insistit Expósito.
En paral·lel, el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre ha reconegut que aquesta redistribució en ple estiu és possible gràcies a unes pluges molt generoses a gran part del territori. «No és gens habitual que es pugui fer al juliol i sí a partir de mitjans d'agost, quan les tempestes remullen la Catalunya Central, el nord de Lleida o Girona», ha enumerat Expósito.
Situació de risc extrem i alt d'incendi fins dimarts
«Si no hi ha aquest diferencial de risc tan gran en diferents punts de Catalunya no ens atrevim a moure efectius d'un lloc a un altre. No ho podem fer», ha puntualitzat el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre, que preveu que la situació de risc extrem o alt d'incendi es pot mantenir fins al dimarts que ve o dimecres.
«La tendència serà que a partir de dilluns la situació de mestral fort afluixaria. Però seria un vent més discontinu, amb marinada de dia i mestralet de nit», ha pronosticat Expósito. «Això és el que no ens agrada gaire a nosaltres, els canvis de direcció sobtats de vent. Preferim que sigui un vent més contundent i constant en una sola direcció», ha conclòs el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.