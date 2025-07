El Festival Deltebre Dansa tanca amb èxit la seva 20a edició

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La 20a edició del Festival Deltebre Dansa tanca, després de dues setmanes, amb un gran èxit de públic i participació, atret per un cartell d’espectacles de dansa i circ contemporani d’alt nivell al bell mig d’un territori natural excepcional com és el Parc Natural del Delta de l’Ebre.

El festival ha comptat amb 22 espectacles; 18 tallers professionals i 7 tallers d’iniciació impartits per 32 professors que són grans referents de la dansa a nivell nacional i internacional; la Creació Deltebre Dansa 2025 on hi han participat 50 veïns i veïnes de Deltebre, que han pujat a l’escenari amb artistes professionals, un projecte on la proposta escènica té l'objectiu de fomentar la cohesió social, utilitzant les arts escèniques com a eina inclusiva i transformadora; la Nit de Circ, Open Stage Night i la improvisació als arrossars, que ja són marca d’identitat del festival. Enguany amb motiu del 20è aniversari també s’ha pogut veure una exposició de fotografies que ha recopilat aquests 20 anys d’història del festival.

A les sessions de formació hi ha hagut representació de prop de 50 nacionalitats destacant Espanya, Bèlgica, Mèxic, Grècia i França. Als adreçats a professionals hi han participat 230 i als d’iniciació al voltant de 200, aquests últims han crescut molt en volum d’inscripcions respecte anteriors edicions, fet que ha demostrat que la gent no professional cada vegada s’anima més a aprendre i gaudir de les arts del moviment.

Enguany s’ha celebrat per primer cop el Showcase Deltebre Dansa on es varen poder veure una mostra de peces de 10 minuts creades pels participants i preseleccionades per la direcció del festival. Els guanyadors han estat Luna Bouché amb el primer premi aconseguint una residència a l'Obrador, Espai de Creació de Deltebre i Jacob Neff ha guanyat el segon premi consistent en una residència a la Sala B d'Amposta, totes dues es realitzaran durant la temporada 2025-2026.

Roberto Olivan, director del festival, fa una valoració molt positiva d’aquesta vintena edició: «Són vint anys d’història, de treball, d’implicació tant per part dels professionals com dels artistes, entitats col·laboradores, equip organitzador i públic, fet que ha ajudat a tancar una edició d’una manera molt excel·lent. El festival ha arrelat en un territori on gairebé no hi havia activitat cultural i espais escènics, i ara ja té el seu lloc i el seu públic. Gràcies al festival s’ha propiciat i facilitat l’accés a la cultura i les arts del moviment als ciutadans i ciutadanes de Deltebre i el territori».