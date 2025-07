Els gremis d'oficis del segle XVI prenen protagonisme a la Festa del Renaixement de Tortosa

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La ciutat de Tortosa reviu l'essència del segle XVI a la 28a edició de la Festa del Renaixement, dedicada enguany als gremis d'oficis. Durant tot el cap de setmana, la capital del Baix Ebre es transporta a l'etapa considerada «d'esplendor», amb una seixantena de grups de recreació històrica i uns 3.000 participants. Pels carrers també actuen quatre agrupacions internacionals d'abanderats, un dels «plats forts» de l'edició.

Amb tot, enguany l'organització ha optat per traslladar l'oferta cultural al vespre i nit per evitar les hores de més calor. «La realitat del canvi climàtic fa que la majoria de ciutats del país adaptin les festes i enguany la Festa del Renaixement és la més nocturna de la història», va assenyalar l'alcalde Jordi Jordan.

Els carrers de Tortosa viatgen 500 anys enrere durant tot el cap de setmana, amb motiu de la 28a Festa del Renaixement. L'oferta cultural inclou més de 400 activitats, que en aquesta ocasió posen al centre la quarantena de gremis d'oficis que treballaven a la ciutat durant el segle XVI. De la seixantena d'espectacles, enguany s'han incorporat deu noves actuacions, cinc de les quals han estat pensades específicament per ser estrenades a la festa. Alhora, s'han agrupat en vuit itineraris personalitzats recomanats que pot adquirir el públic.

El programa compta amb la participació de 59 grups de recreació històrica procedents de 8 països diferents, així com la Trobada Internacional d'Abanderats en què participen agrupacions de quatre països: els Abanderats de Mindelheim i Neuburg (Alemanya), els de Florència i Sansepolcro (Itàlia), els de San Marino, i els Abanderats de Tortosa. Juntament amb les més de 3.000 persones que es vesteixen d'època, reviuen el passat més «esplendorós» de la ciutat pels carrers del centre històric de la ciutat.

Un programa adaptat a la calor

Per primer cop a la història de la festa, l'organització ha considerat traslladar el gruix principal del programa a la franja de tarda, vespre i nit. D'aquesta manera, s'evita concentrar activitats durant les hores de més calor. Una aposta que ha estat ben rebuda per part de visitants.

És el cas de Roger Pellicé, veí de Salou, qui va preferir passejar-se pel nucli antic ahir dissabte a la tarda en comptes d'avui. «Inicialment volíem venir diumenge, que tenim lliure, però després de veure que la majoria d'activitats es feien al vespre hem canviat de parer», va assenyalar. Una visió compartida per Cristina Sitjà, veïna de Tortosa, qui també va celebrar l'adaptació del programa. «Aquí a Tortosa, que fa tanta calor i tanta xafogor, el fet que s'hagi passat a la tarda i que puguem gaudir molt més ho trobo un encert», va subratllar.

Recreació històrica i creativitat artística

La recreació històrica és ben present al llarg de tota la programació, si bé també hi ha espai per a propostes culturals que naveguen entre el passat, el present i el futur. N'és un exemple l'espectacle 'El taller de Leonardo da Vinci', que ofereix diversos passis nocturns als Jardins del Príncep de Tortosa. L'obra es planteja com un sopar-concert al taller del mestre renaixentista que gira al voltant de la llibertat amb una mirada provocadora i que trenca motlles.

El seu productor executiu, Guillem Barberà, va destacar que es tracta d'una obra única dins del programa de la Festa del Renaixement. «Juguem amb present, passat i hiperpassat a través d'una màquina del temps que ens permet parlar de diferents èpoques des de la creativitat», va asseverar.

La Festa del Renaixement encara aquest diumenge la seva última jornada, amb una programació que de nou, s'aglutinarà especialment de cara al vespre i a la nit. La cerimònia de tancament de portes, que posarà punt final a la 28a edició, se celebrarà a un quart de dotze de la nit al Portal del Romeu.