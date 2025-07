Els productors de musclos del Delta, pendents de la supervivència de la cria

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els productors de musclos del Delta resten pendents de la supervivència de la cria després d'una campanya que, de nou, s'ha reduït a causa del clima. Per garantir al màxim la producció, s'ha limitat la temporada, que ha començat i acabat abans de l'habitual davant les altes temperatures de l'aigua.

La Federació de Productors de Mol·luscos del delta de l'Ebre (Fepromodel) calcula que enguany s'han extret tres milions de quilos de musclo entre la badia dels Alfacs i del Fangar, el que representa un 15% menys que l'any passat. «Sempre tenim damunt l'espasa de Dàmocles de les temperatures, aquesta forma de treballar és l'única arma que tenim per intentar mitigar els efectes del canvi climàtic», ha afirmat Gerardo Bonet, gerent de l'organisme.

Un cop acabada la temporada, l'atenció dels productors es concentra en la supervivència de la cria de musclo a la badia del Fangar. La Federació de Productors de Mol·luscos del delta de l'Ebre (Fepromodel) espera poder-ne salvar entre 600.000 i 700.00 quilos, un 70% de la qual és de collita pròpia, mentre que la resta prové d'Itàlia. La temperatura de l'aigua, així com els episodis de mestral, són determinants per aquests mol·luscos. Si bé l'ideal és que l'aigua estigui entre 15 i 20 graus, els productors alerten que a partir dels 26 graus l'animal deixa de menjar.

En canvi, amb registres de 28 graus durant quinze dies es poden produir els primers decessos, un escenari que preocupa al sector, ja que suposaria haver de comprar entre un milió i un milió i mig de cries a l'estranger per reemplaçar les mortes. «Estem molt expectants si baixen una mica les temperatures i l'aire es meneja, fet que ens donaria bones possibilitats, però tenim per davant dos mesos de perill. Això no ha fet més que començar», ha apuntat a l'ACN Gerardo Bonet, gerent de la Fepromodel.

De moment, l'episodi de vent de dilluns passat i l'aiguat de dissabte ha donat un marge d'uns quinze dies d'esperança als productors. De fet, l'any passat només van caler dos dies de mestral per salvar la campanya, tal com ha indicat Bonet. Malgrat el context actual, la reducció de la durada de la temporada no és excepcional; segons Bonet, els efectes del canvi climàtic estan condicionant tant l'inici com la fi de les campanyes, que anys enrere es podien allargar fins al setembre.

En aquesta ocasió s'ha optat per avançar quinze dies la temporada i tancar-la un mes abans del previst. Un canvi determinat pels registres recollits a l'aigua de la badia del Fangar, on es concentren 77 muscleres, però també a la dels Alfacs, on n'hi ha unes 90. Tot plegat ha comportat que enguany s'hagin produït un 15% menys de quilos respecte l'any passat, quan es van registrar 3,5 milions de musclos.

Mentre que el gruix principal de la campanya de musclos ja s'ha extret, alguns musclaires opten per resistir amb petites reserves per a botigues pròpies. Es tracta d'una situació que també té conseqüències en la campanya comercial. «L'agost és un mes molt bo per les vendes i aquest cop l'hem perdut. En canvi, l'abril, quan vam començar, no és un mes tan bo per a les vendes», ha lamentat Bonet.

Menys producció, però millor preu de mercat i qualitat «excepcional»

A l'altra cara de la moneda hi ha un millor preu de mercat —que ronda els cinc i vuit euros el quilo— i una qualitat «excel·lent», que converteixen els musclos del Delta en competitius respecte altres mol·luscos provinents d'indrets com Galícia. Amb tot, els productors es mostren «obligadament optimistes» davant les previsions climatològiques de les pròximes setmanes i les bones perspectives d'un altre mol·lusc del Delta, l'ostra, de la qual esperen produir-ne 600.000 quilos aquesta temporada.