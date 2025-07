Sobreviuen 312 polls de flamencs d'unes 1.500 parelles que s'han reproduït al Delta de l'Ebre

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Enguany, s'han reproduït 1.510 parelles de flamencs al Delta de l’Ebre en l'única colònia d'aquesta espècie situada a les salines de la Trinitat de la Punta de la Banya, a la Ràpita. Els Agents Rurals, amb un dron, han fotografiat aquest juliol la zona per recomptar els polls i avaluar l’èxit reproductor. En global, han sobreviscut 312 polls, el que representa un èxit reproductor de 0,21 polls per parella, una xifra per sota de la mitjana de productivitat d’aquesta espècie al delta en els anys que ha nidificat, que és de 0,51 polls per parella. Enguany, no hi haurà anellament perquè la població de flamencs ha patit problemes de depredació.

Aquest any, la població reproductora de flamenc s'ha situat en valors molt a prop de mitjana des que aquesta au es va establir al delta, el 1992. A partir de 2006, es va iniciar una tendència a l’alça en la reproducció d’aquests exemplars, amb un màxim històric de 4.303 parelles el 2020. Durant el període 2013-2016 la colònia va patir una fase adversa, amb valors inferiors a les 1.000 parelles reproductores. Aquest fet es van relacionar amb problemes de depredació per part del gavià argentat de potes grogues i de la guineu.

30 anys de reproducció

El flamenc és una de les espècies més emblemàtiques del Parc Natural del Delta de l’Ebre. De fet, és l’únic lloc de Catalunya on es reprodueix i un dels pocs punts de la Mediterrània on cria de manera regular. Malgrat que es van fer alguns intents al delta des de la dècada de 1970, no és fins al 1993 que aquests exemplars aconsegueix reproduir-se exitosament en aquest indret. Fins al moment, ha tingut èxit en 30 ocasions. El nombre de parelles ha anat oscil·lant, entre les 250 de l’any 1992 i les 4.303 parelles de l’any 2020.

Sense anellament

Enguany, la colònia de flamencs ha patit problemes de depredació, fet que ha comportat que la quantitat de polls que han arribat a fer-se prou grans no hagi estat suficient per poder dur a terme l’anellament. El marcatge científic de flamencs està coordinat internacionalment pel Greater Flamingo Network i dona suport als diferents estudis científics sobre aquesta espècie, del tot necessaris per a la seva conservació.

Fins ara, s’han anellat uns 5.170 polls de flamenc al delta, amb la participació de prop de 3.000 persones. Gràcies a les anelles numerades col·locades a les potes d’aquestes aus s’han obtingut més de 27.000 dades d’observacions en més de 17 països, des de l’estuari del Sena fins al Senegal, i des de Portugal fins a Israel.