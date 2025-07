Catorze empreses digitals volen instal·lar-se a l'Ebre pel suport dels Fons de Transició Nuclear

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Catorze empreses digitals volen instal·lar-se a les Terres de l'Ebre aprofitant els Fons de Transició Nuclear. D'aquestes, sis tindrien els projectes molt avançats i el Govern els està estudiant, segons ha explicat aquest dimecres la secretària de Polítiques Digitals, Maria Galindo. «És una primera espurna, després això ha d'arrelar molt més», ha exposat.

La secretaria destinarà entre aquest any i el 2026 fins 4 milions d'euros dels fons per tal d'enfortir projectes tecnològics a les comarques ebrenques. Es destinaran, entre altres, a impulsar un hub d'innovació digital que s'establirà a Móra la Nova, a formació per al professorat, a iniciatives per generar talent o projectes relacionats amb la intel·ligència artificial.

Jornada de Polítiques Digitals en el marc dels Fons de Transició Nuclear a Móra la NovaACN

Galindo ha participat en una jornada organitzada per la Secretaria de Polítiques Digitals a Móra la Nova per explicar les seves actuacions en el marc dels Fons de Transició Nuclear. La secretària ha concretat que entre les companyies interessades n'hi ha tant de «catalanes que estan establertes en altres punts del territori i que ara veuen una oportunitat a les Terres de l'Ebre» com «d'estrangeres que tenen intenció de venir cap aquí». Aquestes societats d'entrada crearien «dos o tres llocs de treball» cadascuna, si bé posteriorment i en funció «dels plans d'expansió» podrien necessitar més personal.

Així mateix, ha destacat que els Fons de Transició Nuclear són claus per atreure aquestes empreses, ja sigui perquè han sol·licitat ajudes directament o perquè a partir de les inversions desenvolupades amb els fons troben un ecosistema on establir-se i créixer. Ara el Govern estudia les propostes rebudes i si s'adeqüen als requisits per rebre els ajuts econòmics.

Respecte aquest darrer aspecte, els 4 milions d'euros es destinaran «a enfortir tot el que és la tecnologia al territori i per al territori». El hub d'innovació digital s'establirà al CoEbreLab de Móra la Nova i ha de «donar resposta a aquelles necessitats tecnològiques que puguin tenir empreses ja establertes» així com captar noves companyies. Al CoEbreLab també s'hi està desenvolupant un «laboratori de tecnologies de l'espai».