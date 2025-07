L'Eufònic flueix entre l'art contemporani i l'entorn ebrenc en la 14a edició

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'art contemporani ha tornat a beure de l'entorn ebrenc a la 14a edició del festival Eufònic, que centra el gruix d'activitat aquest cap de setmana. El festival d'arts sonores, visuals i digitals ha apostat enguany pels espectacles audiovisuals amb una setantena d'artistes nacionals i internacionals que han explorat amb les sonoritats, el paisatge i el context de les Terres de l'Ebre, si bé també han portat propostes que no s'han vinculat directament amb la zona.

«Hi ha propostes contemporànies que no tenen relació amb la zona, però sí que està especialment pensat per a l'espai on es presenta», ha apuntat el director del festival, Vicent Fibla. La pluja d'aquest dissabte ha obligat a traslladar a cobert tots els espectacles programats.

L'avís de pluja i la tempesta que ha descarregat al migdia d'aquest dissabte ha obligat a recol·locar tots els espectacles previstos al programa del festival, que s'han traslladat a cobert. Ha estat el cas de la performance 'SSSSS', a càrrec de l'artista barceloní Marc Vives, que ha presentat el resultat de la residència artística a Lo Pati a la barraca de l'Encanyissada.

En aquest espai resguardat, envoltat del públic, Vives ha convidat a un viatge sonor propi creat a través de l'experiència viscuda tant a les platges de la Costa Brava com les del Trabucador.

«Són veus que em surten, molts sorolls que representen queixes o riures, com de ràbia. M'interessen molt els crits dels llocs, les manifestacions orals que no tenen paraula», ha expressat. De fet, l'espectacle no compta d'un discurs verbal, fet que posa tota l'atenció en el moviment del cos de l'artista, que s'ha estrenat en aquesta edició de l'Eufònic.

A un dia de cloure la 14a edició, l'organització del festival fa un balanç «molt positiu» de la rebuda per part del públic. En aquesta ocasió, el programa ha comptat amb una setantena d'artistes nacionals i internacionals amb què s'ha teixit una proposta on el paisatge i el context de les Terres de l'Ebre ha estat ben present.

«Seria impossible que setanta artistes estiguessin treballant des d'aquí, el resultat també se'n ressentiria. Es tracta de combinar diversos artistes, amb diferents backgrounds i disciplines», ha assenyalat Vicent Fibla, director de l'Eufònic. Amposta s'ha convertit de nou en l'epicentre del festival i ha acollit el gruix de la programació, mentre que Tortosa va fer-ne la prèvia amb l'Eufònic Pro, a més d'altres poblacions ebrenques. En total, s'han programat propostes en 35 espais de les Terres de l'Ebre.

En aquesta edició, les accions artístiques també naveguen amb formats digitals i més concretament, amb la intel·ligència artificial. És el cas del projecte compositiu i interpretatiu 'Sonic Portraits' del grup Ekho, que s'ha presentat aquest migdia a la barraca de l'Enganyissada. Es tracta d'una sèrie de retrats sonors basats en una immersió filosòfica i musical on intervenen diversos músics que han combinat estudis interdisciplinaris, electrònica, paisatge sonor i IA.

El format audiovisual en auditori és l'aposta pel qual s'ha decantat enguany l'Eufònic en espais com el Casino d'Amposta, on s'han pogut veure les iniciatives més transgressores d'aquesta edició, amb sonoritats que van del folklore mutant al post-punk: Bella Báguena, penca, Revendless, LINS EFX, Iannis Anisakis, i el duet format per Severine Beata i Javi Álvarez.

Aquest dissabte a la tarda s'hi afegirà Marçal Xirau i Johannes de Silentio, al Casal, i l'escocesa-portuguesa SHHE. L'avís de Protecció Civil davant el perill de temps violent ha comportat canvis de darrera hora pel que a les ubicacions, de forma que l'organització ha optat per evitar la zona del Bosc de Ribera com a espai escenogràfic com en anteriors ocasions.