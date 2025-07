Les oficines de transició energètica de ebrenques s'associen per activar més projectes i ajuts per a les empreses

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La Cambra de Comerç de Tortosa ha presentat les noves Oficines Empresarials i Col·legials de Transició Energètica (OTE) de les Terres de l'Ebre. La xarxa unificar i alinea en un nou servei públic la feina que ja fan les oficines de transició ecològica comarcals, el Col·legi d'Enginyers Tècnics i Industrials de Tarragona, Unió de Pagesos, la Federació de Cooperatives del Treball i la mateixa Cambra. Les empreses rebran assessorament tècnic «gratuït, imparcial i de proximitat» per activar projectes d'eficiència, reduir costos i optar a ajuts.

David Arévalo Bertomeu, president de la Comissió de Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Tortosa, ha destacat que optar a «solucions efectives» és una oportunitat que les empreses han «d'aprofitar».

Com ha concretat Joan Gabriel Talarn, del Col·legi d'Enginyers Tècnics i Industrials de Tarragona, la xarxa d'Oficines Empresarials i Col·legials de Transició Energètica (OTE) que l'ICAEN desplega també a les Terres de l'Ebre, «han de facilitar» que les indústries i totes les mitjanes i petites empreses del territori implantin renovables, impulsin comunitats energètiques, punts de recàrrega de vehicles elèctrics i altres elements d'eficiència energètica. Per fer-ho la xarxa d'OTE els ajudarà a optar a ajuts i subvencions.

El Col·legi d'Enginyers posa a disposició els col·legiats experts en aquestes qüestions, per poder oferir un primer assessorament gratuït a les empreses «que vulguin iniciar aquest pas cap a la transició energètica i que encara no s'hagin decidit o no tinguin clar com s'ha de fer». Amb les OTE es reforça el suport que ja s'està oferint des de les oficines comarcals de transició energètica a la ciutadania o les institucions, perquè l'empresariat rebi el mateix assessorament i suport.

«Qualsevol projecte o és sostenible o no serà i qualsevol indústria o serà sostenible o no serà. Davant d'això, és una gran oportunitat pel territori disposar de tècnics que puguin oferir solucions efectives a les indústries i a les empreses. Creiem que és un actiu que hem d'aprofitar», ha destacat David Arévalo Bertomeu, president de la Comissió de Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Tortosa.

Ara, les Oficines Empresarials i Col·legials de Transició Energètica (OTE) de les Terres de l'Ebre disposen de dos anys per promoure totes aquestes iniciatives de transició energètica empresarial, però l'objectiu és «anar més enllà de propostes teòriques sense conclusions». «Volem anar al moll de l'os, a fer propostes efectives perquè les empreses puguin fer aquesta transició energètica que tindrà diferents àmbits, minimitzarà el consum energètic, i provocarà un canvi de fons per fer-les molt més sostenibles», ha insistit Arévalo.

Marga Estorach, cap d'acció climàtica i territori al COPATE i també gestora de la reserva de la biosfera, també ha considerat que les noves oficines permetran una gran transformació. «Durant aquests anys el que s'ha fet bàsicament és donar suport a ajuntaments, al territori, i a la ciutadania i ara també hi ha les empreses per impulsar les renovables, via comunitats energètiques, o amb autoconsums col·lectius, individuals», ha explicat.