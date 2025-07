Intervenen a les Terres de l’Ebre 5 quilos de dàtil de mar i caixetes de mar il·legals

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Seprona de la Guardia Civil ha intervingut 150 exemplars de dàtil de mar (lithophaga lithophaga) amb un pes de 2 kg, i de 200 exemplars de les caixetes de mar (pinna nobilis) amb un pes de 3 kg per haver estat extrets de forma il·legal a les Terres de l’Ebre.

Durant un servei propi d’inspecció, els agents van observar com una persona accedia a l’interior d’un vehicle amb unes bosses de plàstic, per la qual cosa, davant de la sospita que pogués tractar-se de marisc o altres productes del mar obtinguts de manera il·legal, li van sol·licitar que els mostrés el contingut de les mateixes, identificant el seu contingut com a dàtils i caixetes de mar.

Atès que la persona mancava de la documentació relativa a la traçabilitat dels productes transportats, es va dur a terme una investigació per descobrir qui podria ser el destinatari dels mateixos, que va culminar amb la inspecció d’un restaurant de Les Cases d’Alcanar, on van ser descoberts més exemplars de caixetes de mar, que també mancaven de la documentació acreditativa de la seva traçabilitat.

Com a resultat del servei es va procedir a la investigació de dues persones per suposats delictes contra la fauna i contra la salut pública, respectivament, intervenint els exemplars trobats de les esmentades espècies protegides.

El dàtil de mar és una espècie que presenta la peculiaritat de viure en forats de les roques que ella mateixa perfora, i és molt apreciada pel seu alt valor culinari per al consum humà des de l’antiguitat. La seva captura pot comportar multes molt elevades i, en alguns casos, fins i tot responsabilitat penal per destrucció de l’hàbitat marí.

La captura d’aquesta espècie requereix la destrucció de les roques on viu, fet que en algunes zones del litoral mediterrani ha ocasionat importants danys ecològics locals.

Les caixetes de mar són igualment una espècie marina protegida per la Unió Europea i per Espanya (mateixa protecció que els dàtils de mar), i la seva captura està prohibida a causa de l’estat crític d’extinció en el que es troben.

La Guàrdia Civil informa que la tinença, comerç o transport d’espècies protegides sense la deguda autorització, constitueix una infracció greu a la normativa vigent en matèria de conservació de fauna silvestre. Des del Seprona recorden a la ciutadania la importància de respectar la biodiversitat i evitar l’adquisició o captura de fauna protegida, així com el d’evitar el dany als llocs on habiten.