Les Terres de l'Ebre comptaran amb cinc heliports el 2028 preparats per a vols nocturns

Les Terres de l'Ebre disposaran de cinc heliports preparats per donar servei a vols nocturns i en condicions de mal temps. L'Estratègia d'heliports públics de Catalunya preveu que estiguin operatius aquest 2028 gràcies a la implantació d'un sistema de guiatge via satèl·lit. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha precisat que es crearan quatre noves instal·lacions -una a cadascuna de les quatre comarques del territori-, a més d'adaptar les de l'actual heliport de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Atendran durant les 24 hores del dia trasllats per emergències hospitalàries, així com vols contra incendis dels bombers o actuacions dels cossos policials. La inversió prevista a Terres de l'Ebre és d'entre 300.000 i 400.000 euros.

Els heliports públics catalans inclosos en l'Estratègia del govern estaran connectats per corredors i gestionats de forma remota des d'un centre específic d'Aeroports de Catalunya. Segons ha precisat la consellera, la implementació del sistema de guiatge a través d'aquests corredors situarà Catalunya al nivell de països europeus capdavanters en la matèria com Àustria i Suïssa.

En el cas concret de les Terres de l'Ebre, Paneque no ha volgut detallar encara els emplaçaments concrets de les instal·lacions. Ha explicat que es treballa amb ajuntaments i consells comarcals per definir les millors ubicacions, evitant que els vols, especialment els nocturns, generin molèsties als veïns.

Així, de moment, Tortosa es podria quedar amb l'actual heliport hospitalari adaptat i obert a tots els usos però el Baix Ebre comptaria amb un altre en una població diferent. Tampoc quedar clar si el de l'hospital de Móra d'Ebre romandrà al mateix lloc o es traslladarà.