Cultura
El projecte creatiu Garba culmina dos anys de recerca artística al Delta amb una obra que lliga patrimoni i música
'Canyís' de l'artista tortosina Sílvia Delagneau reivindica els processos productius i els materials propis ebrencs
El projecte creatiu Garba ha culminat dos anys de recerca artística al Delta amb l'obra 'Canyís' de Sílvia Delagneau, on lliga patrimoni, natura i música. La intervenció artística ha comptat amb la Xaranga Suc d'Anguila, que ha acompanyat la peça durant l'acció davant Lo Pati Centre d'Art d'Amposta, on ha estat exposada l'última setmana.
A la Garba hi han participat dues artistes més, Laura Veraguas i June Crespo. Durant aquest temps, totes tres han explorat des de diferents àmbits artístics la materialitat del delta de l'Ebre.
«Al cap d'un any hem donat veu a altres persones perquè a través dels contactes i els coneixements adquirits, puguin fer la seva pròpia recerca», ha afirmat una de les comissàries del projecte, Sara De Ubieta.
A ritme del Toc de l'Enramada de Sallent, la coberta de fusta i canyís creada per l'artista Sílvia Delagneau i el fuster Dani Poy s'ha desplaçat davant Lo Pati d'Amposta, l'espai on s'ha exposat l'obra durant una setmana. En un ambient festiu, l'artista ha volgut posar èmfasi en la tradició i la natura.
La Xaranga Suc d'Anguila ha pres part en la intervenció que ha proposat Delagneau amb 'Canyís', que a través d'una festa popular, ha convidat a enllaçar elements propis de la zona amb l'art contemporani.
La peça consisteix en una teulada recoberta de fibres vegetals recollides en l'entorn natural de la desembocadura de l'Ebre. Es tracta d'una «icona» vinculat a les Terres de l'Ebre, zona on s'ha desenvolupat el projecte artístic. Amb aquesta intervenció s'ha tancat el projecte Garba, que s'ha centrat en la recerca artística al delta de l'Ebre.
Dos anys enrere, agents culturals i socials van començar a teixir aliances i vincles que s'han acabat convertint en tres propostes creatives que tenen en comú la voluntat de posar al centre la materialitat del Delta. A banda de l'obra de Delagneau, Garba també ha comptat amb dues altres artistes que han aportat el seu gra de sorra al projecte.
Són l'escultora June Crespo i l'arquitecta Laura Veraguas. Mentre que Crespo va proposar un taller per a una vintena de persones sobre l'escultura a través de fibres vegetals, Veraguas va optar per un «menú» del Delta on va entaular pagesos i comerciants que treballen l'arròs i va compartir amb ells els usos artístics que pot tenir aquest element més enllà de l'alimentari.
Un cop finalitzats tots els processos creatius de Garba i compartits amb el públic a través d'exposicions, tallers i intervencions com la d'aquest dissabte, el projecte creatiu s'acomiada però no posa un punt final definitiu.
Segons la comissària Sara De Ubieta, els aprenentatges apresos i vincles creats seguiran en futurs projectes de les artistes que han pres part de Garba. Els tres comissaris del projecte -Sara De Ubieta, Marc Navarro i David Bestué- també han pres partit en aquest procés; així, està previst que pròximament impulsin una exposició de fibres vegetals a Mas de Barberans, una escultura a Amposta i un llibre que vincularà cultura i transport.
El projecte Garba s'ha convertit en una realitat amb el finançament de la Fundación Daniel y Nina Carasso i de Lo Pati – Centre d'Art Terres de l'Ebre, amb la col·laboració d'ESARDI (Escola Superior d'Art i Disseny d'Amposta) i de l'EAC (Escola d'Art i Cultura de Tortosa).