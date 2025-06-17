Incendis
Les pluges milloren «l'escenari» de la campanya forestal a l'Ebre, però incrementen el combustible herbaci
La temporada comença amb menys incendis que els últims anys tot i que pendents de la calor i del vent
Els Bombers esperen una campanya forestal "clàssica" aquest estiu, amb un "escenari més positiu" després de tres anys d'extrema sequera. Les intenses pluges de l'hivern i la primavera han millorat les previsions, però també han incrementat el combustible fi herbaci que, quan s'assequi, pot intensificar la propagació dels incendis.
L'estiu es preveu "lleugerament més càlid i amb temperatures per damunt de la mitjana", sobretot aquest mes de juny. Segons dades dels Agents Rurals, la campanya ha començat amb menys incendis que la mitjana dels darrers quinze anys, però "tot i aquest bon punt de partida", s'ha fet una crida a la prudència, sobretot a les Terres de l'Ebre on s'esperen "recurrents" episodis de vent.
El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha demanat "la col·laboració ciutadana, la prevenció i la responsabilitat individual per minimitzar riscos i protegir l'entorn natural". En aquest sentit, Xavier Gilabert, sotsinspector del cos d'Agents Rurals, ha insistit a fer "una crida a la sensibilització", sobretot a les portes de la revetlla de Sant Joan, ja que "nou de cada deu incendis tenen relació amb activitat humana".
Més bombers i agents rurals
Les plantilles de bombers i agents rurals s'han reforçat. Enguany, a Catalunya, hi ha un planter de 2.930 bombers professionals (133 més que el 2024) i de 1.577 bombers voluntaris (266 més que el 2024). També s'han incorporat 457 persones, 42 de les quals a les Terres de l'Ebre, en servei de diferents àrees operatives, com són els ajudants d'ofici forestal (AOF).
També s'han contractat 48 conductors, 30 tècnics especialistes operadors de Control (TEOC), 4 oficials dels Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF), 4 tècnics especialistes en manteniment d'helicòpters (TEMH) i 2 periodistes, que reforçaran l'àrea d’informació i comunicació. Els efectius disponibles dels Agents Rurals aquesta campanya serà de 695 agents. L'any que ve seran 800.