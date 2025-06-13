Salut
Salut inicia el nou programa de cribratge de càncer de coll uterí a les Terres de l'Ebre amb la prova del VPH
A les Terres de l’Ebre, gairebé 50.000 dones d’entre 25 i 65 anys es podran beneficiar d’aquest programa de cribratge
El Departament de Salut ha posat en marxa el nou programa de cribratge de càncer de coll uterí a la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre, que incorpora com a principal novetat la detecció del virus del papil·loma humà (VPH) en dones d’entre 30 i 65 anys. Amb aquest nou protocol, gairebé 50.000 dones de la regió —concretament 49.915, d’entre 25 i 65 anys— es podran beneficiar d’una detecció més precoç i eficaç de la malaltia.
Fins ara, el cribratge es realitzava principalment mitjançant citologies (prova de Papanicolau), però la nova metodologia amb la prova del VPH ofereix una major sensibilitat, permetent identificar millor els casos de risc i allargar els intervals de revisió per a aquelles dones amb resultats negatius. Segons dades facilitades, aquesta tècnica aporta entre un 60% i un 70% més de protecció contra el desenvolupament de càncer invasor respecte a la citologia convencional.
El programa s’ha començat a desplegar als diferents punts d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de la regió, tant en visites programades com aprofitant qualsevol consulta amb la llevadora. Quan el resultat de la prova és positiu, la pacient és derivada als serveis de ginecologia del CAP Baix Ebre o de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta per al seguiment especialitzat.
En una segona fase, de caràcter poblacional, les dones rebran una invitació per SMS i podran recollir dispositius d’automostra a les farmàcies col·laboradores per fer-se la prova a casa i retornar-la a l’establiment. També es manté l’opció de continuar realitzant la prova als ASSIR.
Segons el Registre de Càncer de Tarragona, es calcula que 1 de cada 200 dones a les Terres de l’Ebre pot patir un càncer de coll uterí al llarg de la seva vida. Actualment, la taxa d’incidència és de 6 casos per cada 100.000 dones anuals, amb una tendència descendent del 2,4% cada any des de 1985. A la província de Tarragona es diagnostiquen uns 26 casos anuals, dels quals 6 corresponen a la regió ebrenca. L’edat mitjana de diagnòstic se situa als 50 anys i la taxa de supervivència als cinc anys és del 71%.
Olga Pérez, coordinadora territorial de l’ASSIR a l’Atenció Primària de les Terres de l’Ebre, ha destacat que «el càncer de coll uterí és una malaltia que es pot prevenir amb la vacunació i detectar en fases molt inicials gràcies als programes de cribratge, la qual cosa permet tractaments menys agressius i més efectius». Pérez també ha expressat la seva confiança que, gràcies a la vacuna contra el VPH i a l’extensió del cribratge, «d’aquí a 15 o 20 anys puguem veure pràcticament la desaparició d’aquesta malaltia».
Amb la implantació d’aquest nou programa, Catalunya s’alinea amb l’estratègia global de l’Organització Mundial de la Salut per a l’eliminació del càncer de coll uterí, especialment centrat en la detecció i el tractament precoç de les dones que encara no han estat cribrades o ho han estat insuficientment.