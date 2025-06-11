Mobilitat
Trens Dignes alerta que les noves tarifes dels trens «discriminen» els ebrencs
La plataforma lamenta que no s'hagin recuperat els semidirectes a Barcelona i exigeix un Pla de Mobilitat Territorial
La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncia que les noves tarifes dels serveis ferroviaris a partir del juliol són «discriminatòries» per al territori i «desincentivaran» l'ús del tren encara més. Només l'Avant comptarà amb un descompte extra del 10% respecte a la bonificació de Girona o Lleida, que assumirà la Generalitat, però Trens Dignes ho considera «insuficient» perquè les tarifes des de l'Ebre, que no té Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM), són «massa cares».
La plataforma sent «un sentiment agredolç» perquè molts dels compromisos de Territori no s'han complert, com recuperar els trens semidirectes. També insisteixen que l'Ebre necessita un Pla Territorial de Mobilitat.
La plataforma ciutadana Trens Dignes ha lamentat que les Terres de l'Ebre continuen estant discriminades amb la nova tarifació ferroviària en comparació amb la resta de Catalunya, tot i que «s'han aconseguit alguns avenços com la reducció de les tarifes gràcies a un 40% d'ajuda de l'Estat i un 20% de la Generalitat». A l'Ebre, però, les tarifes seran més altes que a la resta de Catalunya, especialment els abonaments mensuals, com a mínim fins a 2026.
Com ha detallat Daniel Gil, usuari afectat i membre de l'entitat, un abonament mensual per viatjar en tren des de Móra la Nova costarà 94 euros, i des de Tortosa costarà 107,15 euros. «Continuen sent preus cars i seran una barrera perquè moltes famílies puguin agafar regularment el tren», ha lamentat. Fins que no es faci efectiva la integració de l'Ebre a l'ATM de Tarragona prevista per a l'any que ve, Galiana ha recordat que els usuaris no es poden beneficiar dels preus unificats i descomptes, com la T-Jove.
La Plataforma també lamenta que no s'hagi implementat més freqüències del tren de velocitat alta Avant i que no s'hagin recuperat els semidirectes entre Tarragona i Barcelona que es van perdre amb les obres del túnel de Roda de Berà. «Ens diuen que està sobre la taula i que s'estudiarà, però no ens han donat cap solució», ha apuntat Galiana.
Trens Dignes també insisteix en la necessitat d'elaborar un Pla Territori de Mobilitat que contempli les necessitats de mobilitat interna del territori, sobretot de les zones rurals i els pobles petits, així com dues estacions intermodals a l'Aldea i Móra la Nova i l'aposta pel tren-tram a l'Ebre. Les mancances actuals dificulten el desplaçament dels estudiants als centres educatius, dels pacients als centres hospitalaris, i també suposa «limitacions» per accedir a molts llocs de treball si no es disposa de vehicle privat. Sense aquest pla, ha alertat Galiana, el territori està «abocat a l'envelliment, al despoblament i a tenir cada vegada menys vàlua per a la resta de Catalunya».