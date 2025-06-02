Medi Natural
Propietaris de finques agrícoles de Delta de l'Ebre al·leguen contra projecte de delimitació
El projecte preveu incorporar desenes d'hectàrees de sòl agrícola productiu al domini públic marítim-terrestre
Els propietaris de finques agrícoles del Delta de l'Ebre (Baix Ebre) han presentat noves al·legacions contra el projecte de delimitació impulsat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic al terme municipal de Deltebre, amb les quals reiteren la seva oposició i exigeixen l'arxiu definitiu del procediment.
Consideren que el projecte, que preveu incorporar desenes d'hectàrees de sòl agrícola productiu al domini públic marítim-terrestre, suposa un greu perjudici per al teixit econòmic, social i ambiental del territori i no ofereix una solució efectiva als problemes estructurals del delta, com la regressió del litoral o la intrusió salina.
Els propietaris, que ja van presentar al·legacions el 2023, critiquen una «aplicació arbitrària» i «incoherent» dels criteris de delimitació, i indiquen que hi ha un greuge comparatiu respecte a d'altres zones, com l'Albufera de València, on l'Administració ha optat per mesures que preserven l'activitat agrícola.
Adverteixen que la línia de delimitació provisional ha estat traçada sense garantir la deguda seguretat jurídica, amb irregularitats procedimentals greus i sense marcar físicament el traçat sobre el terreny, i denuncien la utilització del procediment de delimitació per obtenir servituds de pas i camins d'accés sense seguir els procediments legals d'expropiació, «fet que pot constituir una desviació de poder».
Els afectats, representats per Col·lectiu Ronda, sostenen que el projecte de nova delimitació «no respon a cap lògica de protecció ambiental real ni constitueix una eina per afrontar els efectes del canvi climàtic sobre el delta», i reclamen «una estratègia valenta i coherent de preservació del territori», basada en l'aportació monitorada de sorres mitjançant draga marina, la protecció del front litoral i la implementació de mesures estructurals de defensa.