Salut
Les Terres de l’Ebre registren 30 trasplantaments d’òrgans l’any 2024
Hi ha una trentena de persones en llista d’espera per rebre un òrgan a les comarques ebrenques
Els professionals de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre van fer 30 trasplantaments d’òrgans a persones ebrenques l’any 2024. D’aquests, 24 han estat renals, 4 hepàtics, 1 cardíac i 1 pancreàtic. A finals d’any, 32 ebrencs seguien en llista d’espera per rebre un òrgan. També es van registrar 3 donacions després de morir i 7 donacions de ronyó en vida.
L’any passat, a Catalunya es van realitzar 1.344 trasplantaments d’òrgans, que representen una mitjana de 3,7 intervencions al dia. Tot i el descens de l’activitat respecte al 2023, Catalunya manté una de les taxes de trasplantaments més altes del món, amb 165 trasplantaments per milió de població (pmp).