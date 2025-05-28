Policial
Cinc denúncies penals per alcohol i drogues en un cap de setmana negre a l’Ebre
Un dels sancionats quadruplicava la taxa d'alcoholèmia i un altre conduïa de forma negligent i sense carnet
Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment cinc conductors per conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues durant el cap de setmana a les Terres de l'Ebre. Un dels investigats va donar 1,18 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, més de quatre cops del permès, quan circulava per la C-12 a l'altura de Benifallet. Un altre no es va aturar en un control a Gandesa i va ser denunciat penalment per conduir sota els efectes de les drogues, de forma negligent i tenir el permís de conduir caducat. Addicionalment, els Mossos van sancionar administrativament divuit alcoholèmies positives i tretze casos per consum d'estupefaents. Unes xifres que consideren anormalment altes en un cap de setmana sense dispositius especials.
A banda dels casos de Benifallet i Gandesa, tres conductors més van ser enxampats per la policia conduint amb alcoholèmies superiors al límit penal, establert en 0,60 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat.
D'altra banda, i entre els 31 denunciats administrativament, els agents dels Mossos van sancionar dissabte un xofer d'autobús per donar positiu en el test de consum de drogues. L'home transportava 30 passatgers i va ser aturat en un control a l'altura d'Ascó. El vehicle va quedar immobilitzat fins l'arribada d'un conductor substitut.