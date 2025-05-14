Delta de l'Ebre
El govern anuncia per setembre un document unificat amb les mesures per preservar el Delta
La Generalitat i la Taula de Consens reclamen de nou la mobilització de les sorres litorals amb una draga
El document que ha de refondre i unificar els plans d'actuació de l'Estat i de la Generalitat per a preservar el Delta de l'Ebre ha d'estar enllestit el pròxim mes de setembre. Així ho ha anunciat el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, després de reunir-se amb representants del Govern i la Taula de Consens pel Delta de l'Ebre aquest dimecres al matí en una trobada que s'ha presentat com l'inici d'un nou marc de relacions a tres bandes.
El document, segons Morán, ha de possibilitar «definir un pla tancat i complet per establir un cronograma d'intervencions» i amb un «compromís d'inversions». Generalitat i Taula han tornat a posar sobre la taula la necessitat d'actuar recuperant les sorres litorals amb una draga.
L'anunciada unificació dels plans d'actuació per intentar salvar el Delta de l'Ebre es portarà a la taula de la pròxima reunió a tres bandes cap a finals de setembre si, finalment, s'acaben complint tots els terminis. Fins aquest moment, tot i els diversos anuncis fets públics, a hores d'ara encara no s'ha fet públic el contingut, detallat i definitiu, del pla estatal.
La Generalitat, que ja va avançar l'any 2022 la seva Estratègia Delta -ara rebatejada com a Pla Delta- amb un conjunt de propostes que el nou Govern del PSC ha acabat també fent en bona mesura seves, ultima ara el pla de gestió, consensuat amb la Taula de Consens. Serà el punt de partida on hauran de desembocar els plantejaments d'un i altres creant el document base que s'espera a finals de l'estiu.
Per a Morán, però, aquest nou horitzó de setembre «no només ens posa l'opció de diferir o retardar en el temps el marc d'actuacions sinó que ens permetrà avançar més de pressa». En aquest sentit, el govern espanyol manté la idea d'avançar amb les actuacions que comptin amb el vistiplau de la Generalitat i la Taula de Consens més enllà de la definició d'un nou pla unificat sobre el paper. També de cara el pròxim 2026, segons s'ha abordat a la trobada.
Moviments de sorres
«Vam entendre que no calia retardar les actuacions a l'espera d'aconseguir una acord complet al 100%. Si estàvem d'acord en el 80% d'intervencions, no retardar-les. És el que hem fet fins ara», ha subratllat. Segons els seus càlculs, el Ministeri per a la Transició Ecològica, s'han invertit fins aquests moments uns 80 milions d'euros. Actuacions executades o en execució, principalment, la mobilització terrestre de 500.000 metres cúbics de sorres per reparar els danys que han anat ocasionant els diferents temporals a partir del Gloria. El govern espanyol en preveu, a curt termini, afegir-ne 300.000 més.
Així doncs, la idea de plantejar actuacions acordades entre els tres agents que integren aquesta nova taula, també anunciada temps enrere pel govern espanyol, segueix mantenint-se com la principal línia d'avenç. «Avui donem un pas important cap al futur quan constituïm formalment un espai tripartit per a la presa d'acords i decisions», ha insistit Morán.
Des de la Generalitat, el secretari d'Acció Climàtica, Jordi Sargatal, ha celebrat «l'alineació total» de plantejaments entre Estat, Generalitat i Taula de Consens amb la concreció del nou document de mesures. «Això farà que les actuacions necessàries per protegir el Delta veuran la llum els pròxims anys», ha assenyalat.
Necessitat de pressupost
Però la clau, més enllà d'aquest plantejament de plans de mesures i intervencions, continua sent la disponibilitat de recursos pressupostaris. Així ho ha traslladat el portaveu de la Taula de Consens pel delta de l'Ebre, Xavier Curto, acabada la trobada a la subdelegació del govern a les Terres de l'Ebre. Ha refermat la idea d'actuar mentre no es concreti el pla però reclama anar més enllà. «Entenem que continuarem definint actuacions prioritàries i, el més important: acord per dotar-les pressupostàriament», ha assenyalat.
La reunió, concretament, ha abordat aquest dimecres actuacions pel pròxim 2026, però també 2027 i 2028. Unes mesures que s'hauran de plasmar de forma concreta en el document de setembre. De moment, tant els representants de la Taula com la Generalitat ha coincidit, novament, a defensar la necessitat de mobilitzar les sorres litorals submergides detectades davant la costa del Delta per reforçar la costa amb l'ús d'una draga, emulant el mètode holandès. Una idea que la Generalitat ha assumit però que el govern espanyol encara no ha abraçat públicament.
«Com la situació és tan greu, sabem que l'aportació de material s'ha de fer el més aviat possible i en les quantitats adequades. No és problema si n'hi ha o no. És un problema de voluntat», ha apuntat Curto, tot recordant que recentment s'ha actuat en recuperant les sorres submarines per reforçar l'albufera de València. Morán no s'ha volgut mullar al respecte i ha instat Sargatal a posicionar-se «Hem fet un treball que el Ministeri està d'acord a tenir-lo en compte i s'han trobat 50 milions de metres cúbics de sorra útil. L'Estat està d'acord a estudiar la seva mobilització per protegir la costa», ha tancat el secretari d'Acció Climàtica.