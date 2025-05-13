Meteorologia
Activada l'alerta de l'Inuncat per la previsió de pluges intenses a les Terres de l'Ebre
Es pot superar el llindar de risc d'intensitat a la Garrotxa, el Pla de l'Estany i l'Alt Empordà
Protecció Civil ha activat el Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) en fase d'alerta davant les previsions de pluges intenses aquesta tarda a diverses comarques del nord i extrem sud del país. En concret, el Servei Meteorològic preveu que es pugui superar el llindar de risc d'intensitat -més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora- a partir d'aquest migdia i fins al vespre a les comarques de Girona i a les Terres de l'Ebre.
La probabilitat és més alta a la Garrotxa, el Pla de l'Estany i l'Alt Empordà. L'extensió del fenomen serà local i els xàfecs aniran acompanyats de tempesta, i localment calamarsa o pedra petita.
Davant d'aquesta situació, Protecció Civil ha demanat molta prudència en les activitats a l’aire lliure i en la mobilitat. Ha recordat que és molt important que no es travessin rieres, barrancs, torrents ni cap zona inundable en general allà on plogui o on ja hi hagi acumulació d’aigua.