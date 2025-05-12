Política
El Ministeri i el Govern acorden unificar els plans de protecció del Delta de l'Ebre
Paneque destaca la importància que totes les administracions treballin amb un únic document, tal com demana el territori
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha acordat aquest dilluns amb el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, la unificació dels diversos plans de protecció sobre l'entorn del Delta de l'Ebre. L'acord, segons Paneque, permetrà «agilitzar les mesures per revertir la regressió que pateix aquest espai», perquè totes les administracions treballaran a partir d'ara amb un pla de gestió unitari, tal com reclamava el territori. «Ens interessava molt que les dues administracions i la Taula de Consens poguessin treballar amb un únic document i hem obtingut el compromís del Ministeri per fer-ho», ha apuntat.
Paneque ha fet l'anunci després de reunir-se amb Morán a Madrid acompanyada del secretari general del Departament, Jordi Terrades, el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, i el director general de l'Energètica, Daniel Pérez.
Segons la consellera, l'acord permetrà avançar en la proposta de recuperació del front deltaic a través de la incorporació de sorres submergides per eixamplar les platges que ara estan debilitades.
La unificació dels plans, ha recordat, era «una reclamació quasi històrica del territori i de la Taula de Consens». De fet, el pròxim dimecres el secretari d'Estat mantindrà una reunió amb la Taula per traslladar l'acord.
Paneque i Morán també han abordat el projecte d'expropiació i renaturalització dels espais del Fluvià Nàutic, en què segons la consellera hi podrà haver un principi d'acord aviat.
«Tenim un conveni que farem arribar al Ministeri, que sembla que podria ser un principi d'acord perquè des de la Generalitat puguem renaturalitzar aquesta zona», ha dit. El conveni recollirà la tasca que haurà de fer el Ministeri i la Generalitat.
La consellera i Morán també han «avançat» en un possible acord sobre el manteniment d'alguns elements patrimonials de l'antiga estació de Ràdio Liberty, tal com demana el territori, en sintonia amb el projecte de rehabilitació dunar del Ministeri.
«Continuem avançant per fer compatible» les dues qüestions, ha afirmat, tot i que segons la consellera encara caldran noves reunions per acabar de tancar aquesta carpeta.
Per últim, Paneque també ha abordat amb el Ministeri la situació de projectes que la Generalitat vol que entrin a la planificació de Red Eléctrica com les Tres Xemeneies i l'Hospital Clínic, «que requereixen noves estacions que assegurin el subministrament». En aquesta qüestió, segons la consellera, encara caldrà «continuar treballant unes setmanes més» per assolir un acord.