Política
Illa defensa a Tortosa que el pla ‘Catalunya Lidera’ reduirà els desequilibris a les Terres de l'Ebre
El president referma el compromís envers projectes com la integració tarifària o el nou hospital universitari
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el pla 'Catalunya Lidera' a les Terres de l'Ebre, una eina que defensa que contribuirà a combatre la desigualtat territorial i social. El pla, dotat amb 18.500 milions d'euros i 200 actuacions, es basa en cinc blocs: les infraestructures, la modernització dels sectors industrials, el coneixement i la innovació, la igualtat d'oportunitats i el bon govern.
«La prosperitat ha d'arribar a tots els racons del país», ha asseverat des de Tortosa. En clau ebrenca, Illa ha refermat el compromís del Govern envers projectes ja anunciats, com el nou hospital universitari Verge de la Cinta, la millora ferroviària i la integració tarifària prevista per enguany o la protecció del Delta.
Per a Illa, el pla 'Catalunya Lidera' ha de servir per acabar amb la desigualtat social i territorial, una fita que confia que es pugui fer a partir de les 200 actuacions previstes. El president s'ha mostrat confiat en què el pla permeti fer un «salt en escala d'ambició i exigència». En aquest sentit, ha afirmat que espera que es pugui «fer en cinc anys el que en un moment de normalitat es faria en deu anys».
Segons el president, el pla estarà dotat amb 18.500 milions d'euros, 13.700 dels quals provindran anualment dels pressupostos catalans i 4.800 d'euros a través de crèdits de l'Institut Català de Finances. La proposta inclourà actuacions arreu del país, amb l'objectiu de fer «arribar la prosperitat a tots els racons tenint en compte les diversitats i especificitats de cada territori».
Pel que fa als projectes ebrencs, Illa s'ha referit al nou hospital universitari Verge de la Cinta de Tortosa, que ha assegurat que es convertirà en un equipament de referència al conjunt de les Terres de l'Ebre i del qual ha afirmat que s'està agilitzant el planejament. Alhora, ha refermat el compromís del Govern per executar l'ampliació de l'actual centre hospitalari, pendent de les novetats envers la conservació dels vestigis arqueològics trobats.
En relació amb la mobilitat ferroviària al sud de Catalunya, Illa ha afirmat que la integració tarifària arribarà enguany, si bé no ha concretat terminis. D'altra banda, també ha remarcat que el Govern segueix treballant en la protecció del Delta. Així, ha afirmat que s'han executat les guardes de totes les llacunes interiors del delta de l'Ebre, si bé actualment s'està duent a terme la fase 1 i 2 del camí de guarda de la badia dels Alfacs i els treballs previs de la guarda de la badia del Fangar.
L'Arrossera, una realitat a Deltebre
Abans de la presentació del pla 'Catalunya Lidera' a Tortosa, el cap de l'executiu català ha participat en la inauguració a Deltebre de la rehabilitació de l'Arrossera, un espai plantejat com un equipament de memòria on es recorda la història del conreu de l'arròs, però també de treball cooperatiu. L'equipament compta amb nou despatxos per a projectes empresarials, un espai de coworking amb 24 punts de treball, dues sales de reunions i de formació i una sala gran per a actes de gran format.
La rehabilitació de la Cambra Arrossera de la Cava ha suposat una inversió total de prop de 3 milions d'euros, dels quals 1,8 milions provenen del programa PIREP dels Fons Next Generation.