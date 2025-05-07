Policial
Desmantellen una organització criminal dedicada al tràfic d’armes i drogues a Tortosa
La Guàrdia Civil ha practicat escorcolls a Vinaròs, Tortosa i Jaén, amb un balanç de vuit detinguts
La Guàrdia Civil, en el marc de l’«Operació Proes», ha desarticulat una organització criminal assentada al nord de Castelló, sud de Tarragona i Jaén, dedicada al tràfic de drogues, armes de foc i blanqueig de capitals. S'han detingut 8 persones, de les quals 2 a Tortosa, una a Alcanar i una a la Ràpita.
Després de més d’un any d’investigacions, es va aconseguir identificar als integrants d’aquesta xarxa, formada majoritàriament per ciutadans procedents de països de l’Est d’Europa. L’organització, estructurada jeràrquicament i amb un alt nivell d’especialització, mantenia vincles amb altres xarxes criminals nacionals per ampliar el seu control territorial mitjançant l’intercanvi de drogues i armes.
Durant la fase operativa, es van realitzar registres a Vinaròs (Castelló), Tortosa (Tarragona) i Jaén. En aquestes intervencions es van confiscar, a més d’armes de foc i munició, una armilla antibales, aproximadament un quilogram de cocaïna de gran puresa, vint-i-quatre quilograms de marihuana segellada al buit, mig quilogram d’haixix, així com diversos útils per a l’ocultació i distribució d’estupefaents. També es va trobar una significativa quantitat de diners en efectiu, documentació falsa, dispositius electrònics i vehicles d’alta gamma utilitzats per a les seves activitats il·lícites.
Es van detenir vuit persones, de les quals 2 a Tortosa, una a Alcanar i una a la Ràpita. A cada una d’elles se li atribueixen responsabilitats específiques relacionades amb el tràfic de drogues, d’armes i el blanqueig de capitals.
La informació recollida ha permès reconstruir l’estructura d’aquesta xarxa criminal transnacional, assentada a Espanya, amb especial presència a Castelló. L’organització operava tant a nivell nacional com internacional, implicant riscos addicionals per a la seguretat a causa dels seus antecedents i connexions amb traficants d’armes.
L’operació ha comptat amb la col·laboració de serveis estrangers dels països d’origen dels implicats i d’altres estats membres de la Unió Europea, facilitant l’intercanvi d’informació sobre les seves activitats il·lícites.
La investigació va ser duta a terme pel Grup d’Informació de la Comandància de Castelló, sota la direcció del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Vinaroz, amb el suport d’unitats de Tarragona, Jaén, ARS de València, Barcelona i Sevilla, així com equips especialitzats en drogues i armes de Madrid i Tarragona, al costat d'un equip de geolocalització i diverses unitats de Seguretat Ciutadana.