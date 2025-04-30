Seguretat
1.553 detinguts i prop de 60.000 plantes de marihuana decomissades: els números dels Mossos a Terres de l'Ebre el 2024
Preocupen els delictes contra el patrimoni -tant als domicilis com al camp-, els més nombrosos amb 5.705
La regió policial de les Terres de l'Ebre dels Mossos d'Esquadra va tancar 2024 amb un total de 1.553 detinguts i prop de 60.000 plantes de marihuana decomissades. Són algunes de les dades que ha fet públiques l'intendent en cap del cos al territori, Joan Carles de la Monja, durant la celebració del Dia de les Esquadres aquest dimecres a Deltebre.
També ha subratllat que 2024 va marcar una tendència a la baixa en els fets delictius, 8.361 comptabilitzats, respecte els anys finals de la pandèmia. Preocupen, especialment, els delictes contra el patrimoni -tant als domicilis com al camp-, els més nombrosos amb 5.705, per davant dels 1.575 delictes contra les persones. Els fets relacionats amb delictes sexuals van disminuir, passant de 91 a 82.
Els 550 agents dels Mossos que treballen a la regió policial de les Terres de l'Ebre -amb una seixantena de patrulles diàries sobre el terreny- van atendre "poc més de 20.000 incidents" i van detenir 1.553 persones, juntament, en alguns casos, amb el suport de les diferents policies locals, segons ha precisat. D'aquest total, unes 40 ho van ser pel conreu de marihuana que, en molts casos, es troba en mans d'"organitzacions criminals".
Durant el seu discurs davant les 700 persones -ciutadans, representants d'institucions, entitats, membres de la judicatura i, per descomptat, policies- que omplien el pavelló del Centre Esportiu del Delta, l'intendent en cap ha repassat les grans dades d'activitat de l'any passat. Els agents van imposar 14.154 denúncies de trànsit, efectuar 30.000 controls i 33.000 identificacions.
Ha reconegut l'especial rellevància dels delictes contra el patrimoni en el global de les xifres però ha remarcat que 2024 marca una tendència a la baixa des del final de la pandèmia. "És una breu reducció", ha precisat. "Comencem a anar enrere i hem d'agrair als altres cossos també, com la policia local, que fem aquesta baixada", ha insistit.
De la Monja ha admès que els robatoris al camp, siguin collites o eines, és un dels principals maldecaps dels Mossos. "Hi aboquem recursos. Fa dos anys va pujar molt el preu de la garrofa i vam haver de destinar molts recursos en aquest sentit. Portem uns anys amb la situació més relaxada, no només pel fruit , sinó també pel material que tenen els pagesos al camp", ha assegurat de la Monja, qui ha recordat que "mai" s'arribarà a zero però ha volgut constatar la "satisfacció" del sector agrari per la relació i coordinació amb el cos policial.
"Estem donant bona resposta, la ciutadania valora la proximitat, l'atenció als pobles més petits i a les persones més vulnerables. Estem fent una tasca molt de proximitat i atenció", ha tancat el comandament policial, que ha presidit l'acte durant el qual s'ha reconegut la tasca de ciutadans, professionals i entitats del territori, a més d'agents del cos durant l'any passat.