Salut
Descobreixen com preveure complicacions en malalts d'insuficiència cardíaca amb l'ecografia pulmonar
El pioner estudi ebrenc permet detectar que els pacients patiran ofec quinze dies abans que passi i evitar l'ingrés hospitalari
Una ecografia pulmonar, tractament indolor i no invasiu, permet preveure una descompensació dels malalts amb insuficiència cardíaca quinze dies abans que pateixin ofec (dispnea). Els controls preventius amb aquesta eina possibiliten una actuació terapèutica ràpida i eviten ingressos a urgències i a l'hospital que deterioren la qualitat de vida dels pacients i empitjoren el seu pronòstic de vida.
L'IC REPTE és un estudi pioner a Catalunya que han dut a terme metgesses del CAP del Temple de Tortosa, amb una beca de la Fundació Doctor Ferran. El seguiment, durant sis mesos, a 150 pacients «ha millorat significativament el patró pulmonar i el risc d'hospitalització i de mort», ha remarcat la doctora Rosa Caballol.
Les doctores Rosa Caballol i Rosa Ripollès han presentat els resultats del projecte IC REPTE, sobre la implementació de l'ecografia pulmonar en el seguiment de pacients amb insuficiència cardíaca. Es tracta d'una recerca feta des de les Terres de l'Ebre, «pionera a Catalunya i capdavantera al món». L'estudi es va iniciar el 2002 amb una de les beques de la Fundació Doctor Ferran. L'ha desenvolupat la doctora Caballol amb un equip de metges residents i companys de la Unitat d'Insuficiència Cardíaca (UIC) de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
Com ha detallat la metgessa de família del CAP del Temple, la idea va sorgir arran de l'aprenentatge i la formació sobre l'ecografia pulmonar que es va promoure durant la pandèmia. En aquests anys, Caballol ha apuntat que la implementació de l'ecografia pulmonar en diverses patologies «havia donat molta orientació sobre el pacient». En el cas de la insuficiència cardíaca aquesta eina «té molt de valor perquè és molt sensible per a detectar la congestió pulmonar uns dies abans inclús que el pacient pateixi molta dispnea i hagi d'anar a urgències o ingressar a l'hospital». La doctora Laura Conangla, impulsora de l'ecografia pulmonar a l'atenció primària, i membres del grup ecoAP de la Camfic (Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària) van fer la formació a l'equip de l'estudi IC REPTE, que inclou el grup de metges residents del CAP del Temple.
La recerca es va posar en marxa amb els pacients de l'àrea bàsica de salut Tortosa Est que rebien l'alta després d'un ingrés hospitalari per complicacions de la malaltia. Les dades mèdiques apunten que un 20% d'aquests malalts tornen a ingressar els següents 30 dies i l'estudi ha demostrat que es pot evitar o retardar-ho. «Vam començar fent un seguiment molt estret, potser cada setmana, però després vam veure que també era molt interessant veure com estaven els pacients amb insuficiència cardíaca, en general, i els vam anar citant i veient com estaven», ha contat la doctora Caballol.
La hipòtesi era que fent un seguiment amb ecografia pulmonar de pacients que tenen un risc mitjà o alt d'ingrés hospitalari per insuficiència cardíaca, es podria detectar precoçment la descompensació, que és un dels principals riscos d'aquests malalts. La recerca va aconseguir llavors la beca de la Fundació Doctor Ferran i els resultats han demostrat que l'ecografia pulmonar és una eina «amb una elevada sensibilitat per detectar l'inici d'una descompensació quinze dies abans d'aparèixer l'ofec o dispnea».
El seguiment durant sis mesos a 150 pacients ha permès que els patrons pulmonars moderats i severs «hagin revertit i millorat significativament». Els malalts van rebre una mitjana de cinc visites. Actuar de forma precoç i ràpida millora la qualitat de vida dels pacients afectats i disminueix ingressos hospitalaris amb la conseqüent «optimització dels recursos sanitaris». També van millorar els resultats de la «calculador de risc» HEFESTOS d'empitjorament o mort. L'equip confia que ajudi també a «enterrar» pràctiques d'autocontrol que han de fer els pacients, com l'augment de pes.
Una vida «més normal»
Una de les pacients de l'estudi és Pilar Ariño Jardí. Té 89 anys i pateix insuficiència cardíaca. «Jo havia donat moltes urgències per taquicàrdia, per bradicàrdia... i m'alarmava quan se'm disparava una mica tot. Però ara, a part del marcapassos, aquest control, aquí a la Primària, em donen seguretat», ha remarcat.
Ariño explica que els pacients amb aquesta malaltia «no saben mai si es troben bé» ni quin és el moment idoni per anar al metge. «Igual et mareges i resulta que és normal», ha apuntat, però amb aquest control periòdic, sent molta tranquil·litat. «Vens un dia, et diuen com estàs i quan has de tornar», explica. D'ençà que li fan aquest control «pot fer una vida més normal». «No dono tantes urgències, prenc la medicació que correspon per la mica de líquid que em troben, i llavors baixo de pes, que també m'ajuda», ha detallat.
Retenir talent
La doctora Rosa Ripollès, presidenta de la Fundació Doctor Ferran, ha fet valer que una recerca pionera com aquesta es dugui a terme des d'un territori com les Terres de l'Ebre, perquè «millora en la qualitat de vida dels pacients» i perquè permet «retenir i atreure talent». «Sabem que estem en una situació de dèficit, i projectes d'aquest tipus que permeten la participació de residents, permet retenir el talent jove que ve de fora». Ripollès ha afegit que aquests projectes són importants per reforçar l'arribada dels estudis de medicina al territori.