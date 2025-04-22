Transport
Solucionada la incidència ferroviària entre Castelló i l'Aldea-Amposta-Tortosa
L'avaria afectava els sistemes de senyalització entre Ulldecona i l'Aldea
La incidència en els sistemes de senyalització que ha provocat retards de mitja hora de mitjana durant aquest dimarts al matí en els trens que circulaven entre Castelló i l'Aldea-Amposta-Tortosa ha quedat solucionada poc abans de les onze del matí, segons ha informat Adif. L'avaria afectava els sistemes de senyalització entre Ulldecona i l'Aldea.
Una nova incidència ha afectat els regionals sud. Aquesta se suma a les múltiples que s'han donat a tota Catalunya amb la posada en marxa de diverses obres per part d'Adif. Les obres al túnel de Roda de Berà van ocasionar molts problemes als viatgers, i tot i que aquestes ja han acabat, les incidències continuen.