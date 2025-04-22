Transport
Retards en la circulació ferroviària entre Castelló i l'Aldea per una incidència
L'avaria afecta els sistemes de senyalització entre Ulldecona i l'Aldea
Els trens circulen amb mitja hora retard de mitjana entre Castelló i l'estació de l'Aldea-Amposta-Tortosa per una incidència que afecta els sistemes de senyalització entre Ulldecona i l'Aldea, segons ha informat Adif. Personal d'aquesta companyia treballa per solucionar l'avaria al més aviat possible.
Una nova incidència afecta als regionals sud. Aquesta se suma a les múltiples que s'han donat a tota Catalunya amb la posada en marxa de diverses obres per part d'Adif. Les obres al túnel de Roda de Berà van ocasionar molts problemes als viatgers, i tot i que aquestes ja han acabat, les incidències continuen.