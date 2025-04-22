Policial
Rescaten dos gossos que estaven en pèssimes condicions a Batea i Móra la Nova
Un dels cànids el van trobar en un estat de primesa extrema i l’altre gos estava abandonat lligat a un arbre
La Guàrdia Civil ha rescatat dos gossos en dos actuacions a les comarques de Terra Alta i Ribera d’Ebre. Un dels cànids va ser trobat en un estat de primesa extrema i l’altre gos estava abandonat lligat a un arbre.
El passat 4 d’abril, la Guàrdia Civil de Gandesa va observar en una parcel·la que mancava de tanca a un gos lligat i que amb prou feines es podia moure. Immediatament els agents van procedir a atansar-se a ell, comprovant que estava lligat amb una cadena metàl·lica molt pesada i que caminava amb dificultat, apreciant que l’animal tenia una primesa extrema, signes de rigidesa a les extremitats i de ceguesa, així com en un estat deplorable d’higiene.
Una vegada inspeccionat el lloc, els agents van observar que com a únic refugi hi havia un barril metàl·lic buit, així com amb aigua i menjar. Al lloc no hi havia cap espai amb ombra i el gos estava envoltat d’excrements i restes òssies.
Una vegada realitzades les comprovacions pertinents, van sol·licitar el suport dels especialistes del Seprona, perquè comprovessin l’estat del gos, els quals van corroborar el descrit pels agents la qual cosa havien realitzat la primera actuació, evidenciant que el mateix mancava de l’atenció veterinària necessària. També van comprovar que l’animal no tenia el preceptiu xip identificatiu ni la corresponent cartilla sanitària o passaport.
Un cop identificat el propietari de l’animal se'l va informar que s’anaven a instruir diligències per un suposat delicte de maltractament animal. Un facultatiu veterinari va revisar l’animal i va concloure, entre altres aspectes, que existien signes de maltractament animal des del punt de vista higiènic i sanitari, així com de benestar animal.
Al seu torn, la Guàrdia Civil va sol·licitar a l’Ajuntament de Batea que gestionés la retirada del gos al propietari i el portessin a un centre especialitzat de la zona perquè l’animal rebés les cures necessàries per a la seva estabilització i futura recuperació.
Abandonament a Móra la Nova
El 13 d’abril es va rebre una trucada al Centre Operatiu de Serveis (COS) en la qual s’informava per part personal de l’Ajuntament de Móra la Nova, que a prop de les instal·lacions de la protectora d’animals del municipi hi havia un gos lligat a un arbre, el qual portava dos dies al lloc. Els informants van explicar que no van poder rescatar-lo ja que mostrava una gran agressivitat.
Per això es va activar el Seprona de Tarragona, que es va entrevistar amb la regidora de benestar animal, que va informar dels detalls de la troballa, desconeixent qui el podria haver deixat en aquest lloc al gos i en aquestes condicions.
A continuació, els especialistes van inspeccionar i van avaluar el gos, el qual era un mestís de mastí, de mida gran, el qual presentava un bon estat físic, estant lligat amb un arnès i diverses corretges a un ametller.
Posteriorment els agents van procedir a rescatar el cànid, el qual mostrava una alta agressivitat i després de diversos intents van optar per recórrer a un facultatiu veterinari de la localitat, el qual va realitzar la sedació de l’animal. Després del seu rescat es va comprovar que mancava del xip identificatiu, per la qual cosa| no podien identificar la persona posseïdora o propietària de l’animal. Després del rescat es va traslladar al gos al centre o refugi que l’Ajuntament va gestionar perquè en el mateix pogués ser atès.
El Seprona ha obert investigació per aclarir el fet, així com identificar el presumpte responsable, en tractar-se l’abandonament d’animals d’un fet tipificat en el Codi Penal. El Codi Penal, castiga tant el maltractament com l’abandó animal amb penes fins i tot de presó i amb inhabilitació especial per a l’exercici de professió, ofici o comerç que tingui a veure amb els animals.