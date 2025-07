Comença la temporada de navegació al tram final de l’Ebre amb l’objectiu de batre rècords

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Aquest dijous ha començat la campanya de navegabilitat del tram final del riu Ebre, des d'Ascó fins a Amposta, per a les embarcacions de motor i caiacs. La temporada s'allargarà fins al 31 d'octubre.

L'IDECE (Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre) s'ha marcat com a objectiu superar els usuaris de la campanya anterior, que van ser 35.266, en un total de 6.966 embarcacions, de les quals 6.219 van ser piragües.

La directora de l'IDECE, Bibiana Porres, i el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, han demanat als usuaris que extremin les precaucions i es mantinguin atents als avisos de les autoritats competents davant de l'alt cabal que porta el riu.

Per posar en marxa la campanya de navegabilitat, l'IDECE ha senyalitzat el riu Ebre amb 246 boies i ha preparat els 19 embarcadors fluvials. L'Institut s'encarrega de la neteja del riu de macròfits tasca per a la qual disposa de dues segadores de 14 i 5,5 metres d'eslora, dos remolcadors de 9 metres d'eslora i 250 cavalls, un gànguil de càrrega de 12 metres, dues pontones i sis embarcacions de motor.

L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre també s'encarrega del control de les plagues d'espècies invasores, com el musclo zebra i el caragol maçana. Totes les embarcacions tenen un servei gratuït de desinfecció quan naveguen pel riu i se'ls requereix la corresponent autorització. Si es produeix qualsevol incidència a la pàgina web es facilita el telèfon per contactar amb les embarcacions que fan la vigilància.