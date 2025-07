Territori licitarà les obres per fer tres carrils a la C-12 entre Tivissa i Móra abans de Setmana Santa

Vehicles passant per un punt on hi va haver un accident entre un camió i una moto a la C-12 a l'Ebre.ACN

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha planificat la transformació de 76,3 quilòmetres de carreteres en 2+1 de cara aquest any i el 2026 i destinar-hi 128,8 milions d’euros. Es tracta d’un format de via convencional que s’amplia a tres carrils en alguns trams per facilitar l’avançament segur amb l’objectiu d’evitar xocs frontals.

La primera licitació es farà abans de Setmana Santa i serà sobre 3,3 quilòmetres de la C-12, entre Tivissa i Móra la Nova, a la Ribera d’Ebre, i amb un pressupost de 8,6 milions d’euros. Aquestes actuacions formen part del programa 2+1 2023-2030 que contempla intervencions sobre un total de 425 quilòmetres de xarxa viària i amb una despesa de 666 milions d’euros.

Entre 2025 i 2026 hi ha previst impulsar un global de 16 obres, set de les quals enguany cobrint 33,2 quilòmetres amb un cost de 66,7 milions. En aquest sentit, destaquen 8,2 quilòmetres de la C-12, entre Amposta i Vinallop (Baix Ebre), amb 19 milions, i 5,6 quilòmetres de la C-37, entre Manlleu i Torelló, a Osona, per un import de 5,6 milions d’euros. De cara a l’any vinent, hi ha fixades les nou actuacions restants en un total de 43,1 quilòmetres i 62,1 milions d’euros. Entre les actuacions hi ha 3,4 quilòmetres a la C-63 a Vidreres (Selva), amb un pressupost de 8,5 milions; 5,3 quilòmetres en dos trams de la C-55, entre Manresa i Callús, i 8,4 quilòmetres a la C-31 a Vilanova i la Geltrú.

Pel que fa a la implantació de carreteres 2+1 el 2027, Territori té per programar 38 quilòmetres (amb un cost de 74,3 milions d’euros), dels quals gairebé 30 en diversos segments de la C-12 (pràcticament 50 milions d'euros), i sis a l’L-311 entre Cervera i Tarroja de Segarra (11 milions d’euros). A més, 2,6 a la C-35 a Riells i Viabrea-Sant Feliu de Buixalleu (8,5 milions), a la Selva, i 2,1 a la C-66, entre Serinyà (Pla de l’Estany) i Sant Ferriol (Garrotxa) (6,1 milions d’euros).

Des del Departament de Territori calculen que la durada mitjana d’aquestes obres es mou entre els set i nou mesos, tot i que «depèn una mica de la complexitat» de la via. En aquest sentit, apunten a factors com, per exemple, si «passa per una zona més o menys urbana».

Instal·lació de bandes sonores

Paral·lelament a l’impuls de les carreteres 2+1, el departament també preveu redactar projectes de bandes sonores longitudinals en 700 quilòmetres de la xarxa viària entre 2025 i 2026 i destinar-hi 2,5 milions d’euros. Aquests elements que generen un soroll i fan vibrar els vehicles es col·locaran aquest 2025, entre altres punts, en 151,8 quilòmetres de la C-12; 54,1 de la C-31; 46,3 de la C-55 i 41,5 de la C-26. El 2026 en 34 quilòmetres de la C-66; 18,6 de l’L-310; 18,2 de l’N-141c i 15,6 de la GI-553, entre d’altres.

El programa 2+1 compta amb un grau d’execució del 8% amb una trentena de quilòmetres fets. Es tracten de 21,4 de la C-15 entre Vilafranca i Cabrera d’Anoia i 8,5 de la variant de Banyoles. La inversió duta a terme supera els 70 milions d’euros i, per una altra part, està en marxa un tram de 4,5 quilòmetres a la C-35, entre Sant Celoni (Vallès Oriental) i Riells i Viabrea (Selva).

La iniciativa busca reduir entre el 80 i el 100% dels accidents mortals en tots els punts on està previst actuar. Territori concreta que el 40% dels accidents per xocs frontals en les carreteres convencionals de la Generalitat són per distraccions com a factor únic i en un 20%, a més, com a concurrent. D'altra banda, el programa 2+1 també pretén millorar la fluïdesa de la circulació.