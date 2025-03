El lloc on més ha plogut de Catalunya al març està a Tarragona

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

El Parc Natural dels Ports, situat a la demarcació de Tarragona, s’ha convertit en el lloc on més ha plogut a Catalunya durant el mes de març, amb una precipitació acumulada de 479,4 mm, una dada que marca una clara diferència respecte a altres zones del territori.

Aquest fenomen ha estat conseqüència de l’arribada de tres borrasques: Jana, Konrad i Laurence. Aquestes han travessat la província deixant al seu pas pluges intenses, nuvolositat i forts vents. La borrasca Laurence, que va començar a afectar Tarragona fa diversos dies, s’acomiadarà de la zona aquest dijous, però no sense abans deixar fortes ratxes de vent.

Quant a les precipitacions acumulades en altres zones de Catalunya, destaquen llocs com Puig Sesolles, amb 341,4 mm; Viladrau, amb 321,8 mm; Anglès, amb 298,5 mm; Espot, amb 275,8 mm; Molló - Fabert, amb 258,0 mm; Tagamanent - Parc Natural del Montseny, amb 251,1 mm; Port del Comte, amb 249,6 mm. Sant Pau de Segúries i Ulldeter també figuren entre les zones més plujoses, amb 229,5 mm i 229,3 mm, respectivament.

Malgrat que aquest dijous la borrasca Laurence començarà a allunyar-se, l’estabilitat no sembla arribar a la demarcació. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha informat que en els propers dies s’espera l’arribada de la borrasca Martinho, que implicarà pluges generalitzades i mal temps. Encara que per a divendres i dissabte es pronostica un temps una mica més estable, les probabilitats de pluja continuen sent altes.

De fet, l’Aemet ha previst un 100% de probabilitats de precipitacions divendres i un 35% per a dissabte. Les pluges podrien continuar fins diumenge, amb un 70% de probabilitats, i encara que dilluns i dimarts la probabilitat disminueix al 80% i 50%, respectivament, les pluges no cessaran per complet.

Així doncs, les previsions indiquen que el temps a la demarcació de Tarragona continuarà sent inestable en els propers dies i que caldrà esperar per a gaudir del sol durant diversos dies consecutius. La setmana que ve podria ser un punt d’inflexió, ja que, a partir de dimarts, s’espera que el temps sigui més estable.