A la recerca dels ous de la flamenca Pepa

La Pepa és un flamenc femella que habita el Delta de l’Ebre. També és una au una mica despistada, que ha post diversos ous, però és incapaç de recordar on els té. Així és com arrenca la Missió Ous de Pasqua, una activitat pensada per a les famílies, que s’estrenarà per primera vegada aquest mes de març al Delta de l’Ebre. La proposta l’ofereix MónNatura Delta de l’Ebre, espai especialitzat en la divulgació i la realització d’activitats al cor del paratge natural del Delta.

En aquesta activitat en concret, els participants hauran de recórrer els diversos espais del centre per mirar de localitzar els ous perduts. D’aquesta manera es recorreran llocs tan singulars com el Mirador 360ª, l’únic mirador de tot el Delta de l’Ebre que està dotat amb telescopis i des d’on es poden observar amb molta precisió els flamencs; o les Salines. En acabat, tots aquells nens i nenes que aconsegueixin trobar els ous de la Pepa, podran acabar la jornada participant en un petit taller per personalitzar-los.

Aquesta missió especial de Setmana Santa arrencarà el pròxim dissabte 22 de març i es farà fins al 16 d’abril. Les entrades tenen un preu de 6€ per als adults i de 9€ per als infants, i inclou tot el material necessari per a la realització d’un flamenc a partir de l’ou trobat, que es podran emportar cap a casa. Les entrades es poden comprar a la pàgina web de MónNatura Delta i a la recepció del centre.

Les poblacions de flamencs s’agrupen en colònies molt nombroses, i al Delta de l’Ebre hi ha una població estable tot l’any. És fàcil topar-se amb grans grups de flamencs a prop de la badia del Fangar o la llacuna de la Tancada, que es troba a poca distància de MónNatura Delta de l’Ebre.

Aquest espai, gestionat per La Fundació Catalunya La Pedrera, es va inaugurar el març del 2012 i des de llavors s’hi organitzen activitats que combinen la descoberta amb la divulgació amb la transmissió de valors com el respecte per la natura i la sostenibilitat.