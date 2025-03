Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’alerta del Pla especial d’emergències per risc d’inundacions a Catalunya (Inuncat), per la previsió d’acumulació de pluges al sud i nord-est del territori. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que l’acumulació de pluja, amb més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores, començarà aquest dimarts a partir del migdia a les comarques del Montsià i el Baix Ebre, amb menys intensitat i més afectació al massís del Port. A partir de la mitjanit, l’episodi s’anirà traslladant al terç nord-est de Catalunya, i serà més intens al Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà.

A més de l’episodi de pluges, hi ha un avís per fort onatge al litoral central i nord, i la previsió de neu de 50 cm de gruix en cotes altes (per sobre de 2.200 metres), en zones del Pirineu i Prepirineu oriental, principalment.

D’altra banda, per sobre de 2.200 metres, es podran acumular més de 50 cm de neu, en zones del Pirineu i Prepirineu oriental, principalment. La distribució geogràfica d'aquest fenomen dins la zona avisada és de caràcter local, és a dir, que pot afectar-ne fins a un 30% del territori afectat.

Protecció Civil demana molta prudència en les activitats a l’aire lliure i en la mobilitat, sobretot a les zones de muntanya i cotes altes, i recorda que és molt important que no es travessin rieres, barrancs, torrents ni cap zona inundable en general allà on plogui o on ja hi hagi acumulació d’aigua.

Avís per fort onatge

El SMC ha informat de la previsió de fort onatge a partir d’aquesta nit i fins a la matinada de dijous. L’avís afecta principalment el litoral central i nord, des de Barcelona fins a l'Alt Empordà. El fort onatge serà més intens a les comarques del litoral nord, amb vent de Llevant que progressivament anirà girant a Xaloc. La direcció de l'onatge predominant serà de component est i hi haurà notable mar de fons. Arran de mar, es poden veure afectats algun passeig marítim i camí de ronda.

La distribució geogràfica d'aquest fenomen dins la zona avisada és de caràcter extens, així que pot afectar-ne més d'un 70%. Protecció Civil demana no acostar-se als passejos i espigons on trenqui fort l’onatge i respectar els tancaments que facin els municipis.